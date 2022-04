Michelville, Coucke-en-Ardenne, Clarinvresse... Bientôt d’autres fusions de communes en Wallonie!

Mais voilà: de nombreuses communes de Wallonie sont intéressées à l’idée de fusionner, et celapour réaliser des économies d’échelle(notamment au niveau des sapeurs-pompiers) mais surtout augmenter leurs moyens et se donner davantage de capacité d’action.

Vers une vaste entité dénommée Michelville dans le Brabant wallon

C’est ainsi que dans leBrabant wallon,Wavre et Jodoigne pourraient fusionner et prendre le nom deMichelville. Voilà qui clarifierait la situation puisque la famille Michel (Charles, l’actuel président du Conseil européen, mais aussi son frère Mathieu et leur père Louis) fait la pluie et le beau temps sur ces communes depuis des décennies, qu’ils occupent ou non les postes de bourgmestre.

Certes, Jodoigne et Wavre ne sont pas voisines, mais nul doute que prises en étau entre les deux fiefs "michéliens", les communes de Chaumont-Gistoux, Incourt et Beauvechain(où le MR siège dans la majorité) succomberont à la proposition d’absorptiondans cette future "zone bleue",dont on espère qu’elle rivalisera alors avec les autres grandes communes wallonnes.

Clarinvresse-sur-Semois, nouveau haut lieu touristique

Pour David Clarinval, cette fusion serait naturelle. ©-VA

Dans le même ordre d’idée, au sud de la Province de Namur,Gedinne et Vresses-sur-Semoisréfléchissent à unir leurs ressources, essentiellement forestières et touristiques. Là-bas c’est le nom de Clarinvresse (ou Clarinvest, on hésite encore)-sur-Semois qui est pressenti.

Ce choix toponymique s’impose naturellement de partl’omniprésence de la famille Clarinval sur ce territoireoù elle possède de nombreuses enseignes: Clarinval constructions, Clarinval assurances, Clarinval consulting, Clarinval dentiste et même Clarinval bureau de tabac.

Sans parler de la prééminence de David Clarinval lui-même, bourgmestre de Bièvre, mais aussi ministre des Classes moyennes, des PME etdes doubles droits passerelle aux indépendants.

Fusion de Huy et alentours pour former Thiode-sur-Meuse

Fumée blanche pour la fusion des communes autour de Thiange. ©-VA

Dans la région hutoise, on envisage l a fusion de plusieurs communes se trouvant dans le giron de la centrale de Thiange(désormais assurée de prolonger ses activités) à savoirHuy, Wanze, Amay et Villers-le-Bouillet.

L’idée est de davantage faire profiter l’ensemble du territoire mosan des rentrées liées à l’exploitation de la centrale. Et demutualiser davantage les services de secours en cas de bombardement par la Russie.

C’est ainsi que le nom deThiode-sur-Meuse tient la corde, puisqu’il constituerait en même temps une mesure de précaution à suivre pour les habitants (ces comprimés d’iode qu’il est indispensable d’avoir dans sa pharmacie, voir dans son abri antiatomique en cas de souci à la centrale).

«Pandaville», une vaste entité animalière autour de Pairi Daiza

Le futur hôtel de ville de Pandaville. ©-

Dans leHainaut, on réfléchit aussi à fusionner les communes entourantle parc PairiDaiza, l’un des plus réputés et fréquentés de Belgique et qui se trouve sur le territoire de la petite commune deBrugelette. Il y a en fait autant d’animaux (5000) dans le zoo enchanteur que d’habitants dans la commune.

Jurbise, commune de Jacqueline Galant, traversée continuellement par le charroi des visiteurs du parc voudrait sa part du gâteau.Tout comme Ath, 28000 habitants et qui jouxte aussi Brugelette. La fusion de ces trois communes faciliterait en outre l’extension du parc appelé à recouvrir d’ici quelques années, la moitié du territoire de ces trois communes et à décupler le nombre de ses pensionnaires.

Reste à se mettre d’accord sur le nom de l’entité. On songe à sonder la population par référendum, les noms de " Pairi Daiz’Ath", "Pairi Galant", "Jurbi Daiza", ou encore "Pairi Brugelath" faisant l’objet d’une concurrence féroce.

À moins quele plus fédérateur "Pandaville"n’emporte l’adhésion. Elle serait la première commune animalière d’Europe.

Autour de Durbuy, la future Coucke-en-Ardenne

Enfin, ça pourrait bouger autour de Durbuy, puisquele milliardaire flamand Marc Coucke, déjà propriétaire d’une bonne partie du patrimoine local, voudrait s’étendre et acheter aussi les communes d ’Hotton,Erezée,Ferrières et Hamoir.

La fusion déboucherait sur uneimpressionnante commune dénommée Coucke-en-Ardenne. Un de ses objectifs serait d’obtenir le statut de réserve naturelle protégée par l’Unesco.