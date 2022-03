L’épave du Titanic pourrait disparaître d’ici 2030

Titanic à quai. ©-

Depuis ce terrible jour, la carcasse du paquebot repose quelque part aux larges des côtes canadiennes de Terre-Neuve, à près de 4.000 mètres de profondeur. Seulement, le temps commence à compter pour les restes du célèbre bateau.

Rongé par l’océan

Selon les scientifiques, la coque, rongée par l’océan, pourrait totalement disparaître d’ici 2030. Des microbes "mangent" le fer de l’épave, créant des "rusticles, c’est-à-dire une forme de métal beaucoup plus fragile, à l’apparence de stalactites. Au fil du temps, la matière se dissout en morceaux de plus en plus petits et finit par être emportée par les courants océaniques", explique Parks Stephenson, l’un des historiens de l’épave.

La première exploration des restes du Titanic remonte à 1987, deux ans après la découverte de la carcasse. C’est au fur et à mesure des expéditions que les scientifiques se sont rendus compte que l’épave se détériorait.

"La zone de détérioration la plus impressionnante est le côté tribord où se trouvaient les quartiers des officiers. La baignoire du capitaine a maintenant disparu. Tout le trou du pont de ce côté est en train de s’effondrer en emportant avec lui les cabines. Et la détérioration va continuer de progresser", rend compte Erin Field, microbiologiste et membre de l’équipe qui explore le Titanic.

Le temps presse

Maintenant que les scientifiques savent que le temps presse, ils ont entamé une véritable course contre la montre afin de recueillir un maximum d’éléments, avant la disparition définitive du paquebot.

" L’océan fait son œuvre. La vie abonde autour du Titanic. L’année dernière, nous avons remarqué des crabes, crevettes et de gros poissons, des grenadiers." Le temps est compté, mais les chercheurs redoublent d’efforts pour préserver les derniers trésors de l’épave", confirme Steve Ross, chercheur à l’université de Caroline du Nord.