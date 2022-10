La Star Academy de retour sur TF1 : revivez les meilleures et les pires prestations (vidéos)

L’occasion de revenir sur les prestations qui ont marqué l’histoire de l’un des plus célèbres concours de chant télévisuels. (On regrettera bien sûr que certaines vidéos ne soient plus disponibles…)

LIRE AUSSI | 20 ans après sa participation à la Star Academy, Amandine se confie : « Une expérience nocive, mais qui m’a permis de me construire » (vidéo)

LE PIRE

1. Georges-Alain — Las Ketchup

On aurait sans doute pu mettre l’ensemble (ou presque) de ses prestations… Mais on a un petit faible pour son interprétation de Las Ketchup.

Pour sa contribution au patrimoine musical français et international, voici Georges-Alain qui chante Asereje, mais ✨a capella✨ pic.twitter.com/tB4jTp4NHl — Nicringe Aliagas (@zgurblax) October 11, 2022

Le débrief de la performance de Georges-Alain sur Asereje (Las Ketchup), je ne m'en lasserai jamais#StarAcademy pic.twitter.com/R1qIO6At57 — VinZ (@vinz_a) May 3, 2022

2. Jean-Pascal — Tomber la chemise

On ne va pas se mentir, Jean-Pascal Lacoste séduisait davantage par son physique que par ses talents de chanteur. Au moins, il nous faisait rire à chacune de ses apparitions.

3. La 9e saison de la Star Ac'

Balancée sur NRJ12, la 9e saison de la Star Academy ne restera pas un grand cru. A l'image de ce loupé de Laurène, la future lauréate.

LE MEILLEUR

1. Grégory Lemarchal — SOS d'un terrien en détresse

Grégory Lemarchal a été l’un des chouchous absolus des saisons toutes confondues. On se souvient particulièrement de son incroyable interprétati

Gagnant de la Star Academy 2004, Gregory Lemarchal émeut la France entière en interprétant "SOS d'un terrain en détresse" @TF1 @nikosaliagas #Bouygues65 pic.twitter.com/EytIKA9V91 — Groupe Bouygues (@GroupeBouygues) November 27, 2017

on de la chanson de Daniel Balavoine: "SOS d’un terrien en détresse".

2. Jenifer — S'il suffisait d'aimer

Elle n’a pas gagné la première saison de la Star Academy pour rien! Et qu’on l’aime ou non, force est de constater que 20 ans plus tard, la chanteuse est toujours bien présente.

3. Sofia (avec Serge Lama) — Je suis malade

L’un des duos les plus touchants de la Star Academy surtout marqué par la surprise de la jeune chanteuse qui ne s’attend pas à voir apparaître le célèbre chanteur.

4. Nolwenn — I Will Always Love You

L’incroyable force de la voix de Nolwenn Leroy ne pouvait que s’accorder à merveille sur l’immense tube de Whitney Houston. Des années plus tard, on confirme qu’elle a relevé le défi.