Si elle consistait, autrefois, à emmener monsieur dans une maison close pour une dernière séance de plaisir en toute liberté avant de jurer fidélité à sa douce jusqu’à ce que la mort les sépare, elle a, depuis, beaucoup évolué.

L’enterrement de vie de célibataire représente aujourd’hui un moment important, un rite de passage entre amis avant de faire le grand saut.

Voici cinq étapes à suivre pour organiser une fête d’enfer

1. Définir la liste des invités

L’enterrement de vie de célibataire a pour objectif de faire passer un moment inoubliable aux futurs mariés. Pour ce faire, ils apprécieront d’être entourés des gens qui leur sont vraiment proches: famille et meilleurs amis.

L’expression «plus on est de fous, plus on rit » ne fait pas forcément force de loi. Autant être peu mais ultra-motivés par l’événement à venir.

Pour éviter oubli et maladresse, la meilleure chose à faire est de demander aux principaux intéressés d’établir une liste des personnes qu’ils souhaitent avoir à leurs côtés. Et vous apprécierez qu’ils y ajoutent leurs coordonnées…

2. Bloquer une date

Définir la liste des invités, c’est bien. Tout faire pour qu’ils puissent être effectivement présents, c’est mieux. Pour ce faire, il est nécessaire de les contacter le plus tôt possible afin de définir, ensemble, la date de l’événement.

Si, auparavant, la tradition voulait que l’enterrement de vie de célibataire se déroule le week-end avant le mariage, voire même, la veille. Aujourd’hui, on vous conseille plutôt d’éviter cesdates. Les futurs mariés ont généralement d’autres choses à faire à ce moment-là.

Garder la date secrète ajoute du piment à l’enterrement de vie de célibataire. Mais assurez-vous bien de connaître les disponibilités des futurs mariés. N’hésitez pas à organiser un faux-évènement pour que la date soit définitivement bloquée.

Question pratique, il est plus facile d’organiser l’enterrement de vie de garçon et l’enterrement de vie de jeune fille au même moment. D'ailleurs, cela ouvre un nouveau champ de possibilités dans l'organisation car les deux groupes peuvent se rejoindre pour l’une ou l’autre activité.

3. Un budget bien réfléchi

Pour éviter tout désagrément et permettre à chacun de profiter de l’événement, il est important de réfléchir à son budget! Et cela va bien entendu de pair avec la construction du programme. Assurez-vous que les invités ne risquent pas de se rétracter à cause d’un montant trop élevé à payer.

Se faire plaisir, c’est bien. Mais en anticipant, c’est mieux. N’hésitez pas à proposer des tarifs réduits aux étudiants et n’oubliez pas que vous allez devoir rajouter la part des fiancés à vos frais. Pas question de les faire payer!

4. Réaliser le programme et réserver

Un enterrement de vie de célibataire réussi est généralement un enterrement de vie de célibataire bien préparé! Cela demande donc du temps.

- Les organisateurs

Retrouvez-vous autour d’un bon repas entre témoins ou autres organisateurs volontaires pour partager vos idées.

- Définissez la durée de l’événement

Un jour ou un week-end?

- Le fil conducteur

Choisissez le fil conducteur de la journée: un film, une musique, un livre, un jeu de société, une couleur, le métier de l’intéressé(s), sa passion, les grandes étapes de sa vie, etc. Ce fil conducteur vous permettra de lier les différentes activités et de trouver les déguisements adéquats pour chacun.

- Le planning

Établissez un planning avec les activités que vous souhaitez réaliser. Attention, gardez toujours en tête que l’événement doit correspondre aux goûts des futurs mariés, pas aux vôtres! Inutile d’emmener votre meilleure amie vendre des préservatifs, déguisée en rose lapine sur la grand-place de votre village si elle est timide et réservée. Pensez plutôt à ce qu’elle aime et qui pourrait lui faire plaisir.

Ne surchargez pas trop le programme pour vous permettre de souffler mais respectez les plages horaires pour ne pas risquer l’annulation d’une activité.

- Les réservations

Une fois le programme bouclé, définissez l’itinéraire de la journée, choisissez qui prendra le volant, prévoyez où dormir et surtout RÉSERVEZ tout ce qui doit l’être.

- Mettre les invités à contribution

Pour terminer, pour que chacun trouver sa place, mettez les invités à contribution. N’hésitez pas à leur demander leurs idées, leur demander des anecdotes à partager, des objets souvenirs ou représentatifs des futurs mariés, etc.

Déléguez pour que chacun se sente concerné.

5. Respirer, profiter et faire le lien entre les invités

Le jour J, rien ne sera plus important que de passer un moment de franche rigolade. Pour ce faire, il vous faudra éviter de stresser! Nommez une sorte de «maître de cérémonie », une personne responsable du respect du planning et attentive à la cohésion du groupe (il faudra effectivement faire le lien entre les différents invités qui connaissent rarement tout le monde).

Ce chef d’orchestre et une organisation bien ficelée permettront à chacun de passer un moment agréable tout en étant détendu!

Respirez, et profitez!

L’enterrement de vie de célibataire, une journée pas comme les autres

Lorsqu’on n’a jamais participé à un enterrement de vie de célibataire, il paraît très compliqué de devoir l’organiser. Heureusement, le web regorge de sites pour vous donner des idées (pour exemples www.evjf.org, ou www.avantlemariage.com). De nombreuses sociétés actives dans le secteur des loisirs proposent d’ailleurs des tarifs réduits pour l’occasion, n’hésitez pas à vous renseigner au moment de la réservation.