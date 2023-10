"Quiz de la Route" : les entreprises peuvent tester les connaissances du code de la route de leurs employés

Inscrivez votre entreprise et préparez-vous à défier vos collègues du 6 novembre au 6 décembre. La participation est évidemment gratuite, et les candidats devront répondre à dix questions. Le temps de réponse est compté, et des explications s’affichent après chaque question.

A gagner, une journée de formation à la sécurité routière, un panier de fruit livré pendant un an ou encore une box apéro sans alcool à partager avec les collègues. Les participants obtenant les meilleurs scores pourront remporter un prix personnel parmi 200 cadeaux, dont un vélo électrique comme premier prix.