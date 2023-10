Pollution par gaz d'échappement: le Parlement européen veut retarder la norme Euro 7

Adoptée par 52 voix contre 32 et une abstention, cette proposition de la commission "ENVI" a été soutenue par la droite, sur laquelle fait pression le secteur automobile. "Il serait contre-productif de mettre en œuvre des politiques environnementales nuisibles à l'industrie européenne et à ses citoyens", a affirmé le rapporteur, le Tchèque Alexandr Vondra (ECR).

Pour le PPE (conservateurs), imposer trop vite les nouvelles normes Euro 7 forcerait les constructeurs à des investissements coûteux qui se répercuteraient sur les acheteurs, et ce alors que "les Verts et les socialistes ont déjà fait interdire les nouvelles voitures à moteur à combustion d'ici 2035".

À gauche, on souligne que "la pollution atmosphérique tue prématurément environ 300.000 personnes chaque année dans l'UE". Les socialistes mettent en garde contre un effet pervers: "l'absence de normes Euro 7 ambitieuses entraînera probablement l'imposition de mesures plus strictes pour les voitures plus vieilles, y compris la création de zones à zéro émission dans les villes", prévient Christel Schaldemose (S&D).

"Ces mesures affecteront de manière disproportionnée les propriétaires de voitures plus anciennes et les personnes qui se rendent en ville en voiture, en particulier les groupes à revenus faibles et moyens inférieurs." L'élue danoise dénonce l'alliance en ce sens des libéraux de Renew avec la droite et l'extrême droite.

De leur côté, les États membres (Conseil) ont eux aussi déjà décidé, il y a trois semaines, de négocier avec le Parlement sur base d'une position bien plus faible que ce que proposait la Commission.