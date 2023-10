"En 2022, les coursiers ont pédalé 2,8 fois jusqu’à la lune": les 7 pistes de la nouvelle fédé cyclologistique belge pour doper le vélo-cargo en ville

Pourtant, le secteur en est persuadé, le vélo sera incontournable dans la chaîne logistique des villes de demain. “C’est bien plus efficient que les camionnettes”, plaide Dimitri Ornelis, de ViaVelo à Deinze et président de la BCLF. Pour objectiver ses dires, la fédé publie ce 10 octobre son premier baromètre. Il en ressort qu’une livraison à vélo-cargo “émet 40 fois moins de CO2 qu’avec un véhicule thermique et 20 fois moins qu’en véhicule électrique”. Soit 10g de CO2 par colis, pour 408 au moteur thermique et 200 à l’électrique.

La nouvelle fédération, qui regroupe 14 entreprises membres, est donc persuadée qu’elle peut jouer un rôle prépondérant dans la transition vers une logistique plus verte. “D’abord, nous ne perdons pas de temps dans le trafic et atteignons n’importe quel point de livraison. Notre ratio par heure est supérieur à celui de la camionnette”, argue Philippe Van de Casteele. “Ensuite, outre l’amélioration de la qualité de l’air, nous n’engorgeons pas le trafic et ne pesons pas sur le coût des infrastructures”. En outre, par rapport à un secteur connu pour son dumping social, le vélo-cargo se veut social. “Nous promouvons des emplois locaux, équitables et non délocalisables”. Ce qui n’est pas une raison pour rouler en solo : “Notre point fort, c’est le premier et dernier km ville. Nous sommes donc compatibles avec le rail, l’eau ou la route”.

850.000 colis en un an

Le secteur belge compte 23 entreprises de livraison à vélo et 7 acteurs mixtes, entreprises de logistique nationales ou internationales pour qui le volume de livraison deux-roues pèse moins de 80 % de l’activité. C’est le cas de Bpost ou de la Gantoise Urbeez, membres de la BCLF depuis ce 11 octobre. Pour que tous puissent grignoter des parts de marché aux camions et camionnettes, la jeune fédération édicte 7 recommandations (lire ci-dessous). L’ambition est “de devenir la solution utilisée par défaut” dans les villes “car c’est la plus pratique”, appuie Amaury Leman, project manager à la BCLF. Qui insiste sur l’importance de parler d’une seule voix : “nous devons soutenir ces recommandations sectorielles mêmes si nous sommes concurrents”.

Les livreurs à gros mollets basent ces pistes sur la croissance indéniable de leurs activités entre 2020 et 2022. “Les ETP ont doublé de 50 à 108”, mesure Margot Vandorpe, d’Urbike à Anderlecht. Dans le même temps, “le nombre de colis a gonflé de 250.000 à 850.000, soit une multiplication par 3,4 en 2 ans”. D’où un chiffre d’affaires doublé depuis 2020, “de 2,6 à 6,2 millions d’euros”. De quoi tripler le compteur kilométrique depuis 2020 : “avec 1,09 million de km en 2022, les coursiers belges ont pédalé 27 fois la distance de l’équateur, ou 2,8 fois jusqu’à la lune”. On est bien plus loin qu’un tour de Belgique cycliste.

Les 7 recommandations de la Belgian Cycle Logistics Federation

Au niveau politique, intégrer des critères de durabilité à tous les niveaux de politique publique. “Ça passe par des appels d’offres qui tiennent compte de ces critères pour booster le vélo et qu’il ait sa place dans la société”, précise Serge Mignonsin, de Rayon9. Obtenir une reconnaissance formelle du secteur, “sensibiliser les clients, faire prendre conscience du poids sociétal de la logistique”, permettre que l’option d’une livraison deux-roues soit toujours disponible. En effet, la BCLF remarque que “le transport de marchandises représente 10 à 15 % des véhicules-kilomètres dans les villes, mais est responsable de 25 % des émissions de CO2, de 30 % des émissions de NOx, de 50 % des émissions de particules fines et de 40 % de la pollution sonore”. Concevoir du matériel robuste, adapté aux lourdes charges, dont la maintenance puisse être accessible Inclure le secteur dans la réflexion sur les infrastructures. “Concevoir des pistes cyclables suffisamment larges pour les cargos et des hubs partagés par différents opérateurs dans les centres-villes”, développe Serge Mignonsin. Rayon ressources humaines, “créer une formation spécifique au métier de coursier, mais aussi aux nouveaux métiers de la cyclologistique”, comme les dispatcheurs, les mécanos, les commerciaux. L’argent restant le nerf de la guerre, “définir des incitatifs financiers depuis les donneurs d’ordre au client final” pour assurer la pérennité des opérateurs et leur rentabilité. Ancrer la cyclologistique dans le secteur du transport, “développer les synergies” en complémentarité des autres modes, “car le vélo ne peut évidemment pas tout transporter”.

À quoi ressemble un coursier belge ?

La BCLF a récolté les réponses de 55 coursiers belges pour établir le profil du coursier typique en Belgique. Les répondants pédalent à Namur, Bruxelles, Mouscron, Liège, Deinze, Courtrai, Gand et Anvers.

"Un coursier typique est un homme, entre 26 et 35 ans, qui recherche un job en plein air et est habitué à rouler régulièrement. Il pédale depuis 1 à 3 ans et espère continuer pour la même période au moins”. Ce qui fait tiquer : “la diversité de genre reste faible dans la cyclologistique. Et c’est un problème à régler pour se développer”. Les hommes représentent en effet 87,3 % des coursiers pour 9,1 % de femmes et 3,6 % de personnes qui se définissent “d’un autre genre”.

Le coursier belge est avant tout un homme. La BCLF aimerait davantage de mixité dans ses pelotons. ©EdA - Julien Rensonnet

82 % des coursiers ont un contrat, et sont la plupart payés à l’heure. Une majorité (63,6 %) dispose d’un autre métier, tantôt dans la cyclologistique, tantôt dans un autre secteur.

Un coursier parcourt entre 30 et 75km par jour. Il identifie 4 types de dangers : les interactions avec les autres usagers, l’état de l’infrastructure, le matériel et la météo. Cependant, “les incidents sont rares et leurs conséquences physiques et matérielles légères. Sur une échelle de 5, le coursier belge estime son niveau de sécurité à 3,4.

Gilkinet : "le vélo permet d’économiser 8,4 milliards"

”Il y a très peu de flux logistiques inaccessibles au vélo”, assure le Ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo), arrivé à vélo au Circularium d’Anderlecht pour le lancement de la BCLF. “Le vélo répond aussi à énormément de défis : sur le climat vers le zéro CO2, sur la congestion qui coûte 4 milliards d’euros par an, sur l’économie, sur la qualité de l’air en ville, sur la sécurité routière pour laquelle les camions sont un des problèmes avec leur lourdeur et leurs angles morts”.

Le Ministre rappelle qu’en collaboration avec Petra De Sutter (Groen), un subside “d’initiative” a été accordé pour la fondation de la BCLF “à hauteur de 130.000€”. Somme qui devrait être complétée prochainement. “La cyclologistique, c’est une économie à part entière”, défend le Namurois. “Le bakfiets devient de plus en plus compétitif dans le secteur, et encore plus depuis la hausse des prix de l’énergie. De plus, il génère des emplois verts et non délocalisables dans un secteur connu pour son dumping social”.

Georges Gilkinet, Ministre fédéral de la Mobilité (Écolo), assure que le vélo permet d'économiser 8,44 milliards par an en Belgique. ©EdA - Julien Rensonnet

Plus généralement, Gilkinet pointe que “le vélo permet à la société belge d’économiser 8,4 milliards par an”. Ce chiffre, étayé dans une étude de Vias, tient compte des coûts d’infrastructure, de santé publique, des impacts économiques et climatiques du vélo. De quoi “inscrire et amplifier les moyens dégagés par le fédéral dans le budget 2024 pour poursuivre l’investissement dans le vélo”, annonce le vice-Premier, qui promet d’engager “d’autres managers vélo” pour “poursuivre le travail”.

Dans quels domaines ? “Sur les infrastructures comme Elke Van den Brandt le fait à Bruxelles, mais aussi sur la nouvelle version du Code de la route : il deviendra un 'code de la voie publique' qui ne sera plus auto-centré pour assurer un meilleur partage”. Dans les réunions avec les ministres de la Mobilité wallon, flamand et bruxellois, il est par ailleurs question de “hubs logistiques à l’entrée des villes”. Et d’insister sur le rôle de toutes les entités : “En 2023, chaque commune devrait avoir une politique du vélo”.