Pollution automobile: la Belgique soutient la proposition de ne pas faire évoluer les normes européennes

Les pays membres de l'UE ont écarté lundi un nouveau durcissement des normes de pollution sur les gaz d'échappement des voitures particulières, estimant qu'il risquait de freiner les investissements des constructeurs dans les véhicules électriques. Ils ont voté en faveur d'une réglementation moins ambitieuse que la proposition formulée par la Commission européenne en novembre 2022, afin de préserver la compétitivité de l'industrie automobile.

La Belgique souligne l'introduction du système OBM (On-Board Monitoring system, un monitoring des émissions réelles durant tout le cycle de vie du véhicule, NDLR) et des nouvelles normes pour les freins, les pneus et les batteries. Cependant, le pays continue de croire - à la lumière de l'état actuel du développement technologique - qu'il serait possible d'aller plus vite et plus loin dans les limites d'émission pour les pneus et les freins et en ce qui concerne la durabilité des batteries, selon le ministre PS.

Adoptée lundi malgré l'opposition de l'Allemagne, la proposition de l'Espagne, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'UE, prévoit de conserver quasiment inchangées les limites d'émissions et les conditions de tests des voitures particulières et utilitaires légers, par rapport à la norme précédente. Le texte final devra toutefois encore être négocié avec le Parlement européen, qui n'a toujours pas défini sa position.