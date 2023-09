L’Union européenne envisage un permis de conduire spécial pour les SUV et les voitures électriques

En effet, comme le rapporte le quotidien néerlandais « De Telegraaf », un projet de loi européen souhaite imposer un permis de conduire spécifique aux conducteurs qui envisagent de s’installer au volant des véhicules de plus de 1,8 tonne, dont les SUV et la majorité des voitures électriques.

Parmi les conditions nécessaires pour obtenir ce permis spécial, les conducteurs devront être âgés d’au moins 21 ans et réussir un second examen de conduite. Seules les personnes qui ont besoin de rouler à bord d’un gros utilitaire pour exercer leur métier feraient exception à la règle.

Avec ce projet de loi, les députés européens espèrent diminuer l’attrait des conducteurs pour les véhicules plus imposants – dont les SUV – qui polluent plus en raison d’une consommation (essence, diesel, essence) plus élevée.

L’électrification du parc automobile européen consiste un des grands objectifs de l’Union européenne à l’horizon 2035.

En Belgique, le Parlement wallon a récemment voté la réforme de la taxation automobile. Applicable dès juillet 2025, cette réforme va désavantager les véhicules lourds et puissants au profit de voitures plus légères et moins polluantes.