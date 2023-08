Un losange blanc sur fond bleu : le nouveau panneau de signalisation français à connaître pour ne pas recevoir d’amendes

En phase d’expérimentation, ce nouvel outil de signalisation va apparaître de plus en plus souvent sur les routes françaises. Il oriente les véhicules concernés par le covoiturage, les transports en commun et les taxis sur des voies réservées à leur fonction.

En bref, ce losange blanc sur fond bleu ou lumineux indique une voie pour un véhicule qui sert de transport pour le public ou pour un certain nombre de personnes qui auraient comme principal point le commun leur transport d’un point A à un point B.

Un autre type de moyen de locomotion est autorisé sur ses voies : les véhicules à très faibles émissions (VTFE). On entend ainsi, les voitures particulières ou les camionnettes : “la source d’énergie est l’une des sources d’énergie suivantes : EL (électricité), H2 (hydrogène), HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]), HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]), AC (air comprimé)”, selon la Voix du Nord.

Une limitation de vitesse précise

Outre le type de véhicule que vous conduisez ou dans lequel vous voyagez, ces voies spéciales sont limitées à 50 km/h. Cela permet de laisser ces véhicules circuler en cas d’embouteillage sur le reste de l’autoroute.

Si le panneau est lumineux, la restriction est en vigueur. Il peut également y avoir une nuance selon la voie concernée par la restriction, mais aussi selon des horaires précis.

Dans le cas d’un irrespect de ces consignes, l’automobiliste pourrait se voir sanctionner d’une amende de 135 euros.