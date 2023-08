Voici les principales zones de travaux sur les routes et autoroutes en Wallonie pour la rentrée 2023

8 chantiers ont récemment débuté ou vont prochainement débuter. C’est le cas du chantier sur l’E411 entre Verlaine et Transinne débuté ce 8 août et du chantier sur l’E40, de Lincent à Hélécine qui devrait, lui, durer jusqu’en novembre 2023.

Parallèlement à cela, 31 chantiers se poursuivent sur les grands axes wallons.

Les chantiers qui ont débuté ou vont débuter

E429/A8 – Réhabilitation de l’échangeur n°31 “Frasnes-lez-Anvaing” à l’ échangeur de Tournai (E429/A8-E42/A16-E42/A8) : le chantier débutera à la seconde moitié du mois d’août 2023 et se poursuivra jusqu’en novembre 2023.

E42/A27 – réfection des revêtements de l’ aire de Rastplatz : du 16 août à la mi-octobre.

E40/A3 : réfection des revêtements d’Hélécine à Lincent : début août – novembre 2023

N5/N53 – Aménagements routiers liés au BHNS : de 2023 à 2026.

R0 – Ring de Braine l’Alleud jusqu’à la Région flamande : le premier week-end d’intervention se tiendra du 11 au 14 août

E42/A27 – réfection des revêtements et réparations localisées entre l’ aire de Cronchamps et Malmedy : du 7 août au 30 septembre

E411/A4 – réfection des revêtements et réparations localisées de Verlaine à Transinne , en direction de Namur : du 7 août à octobre

E25-E411/A4 : réfection du pont supportant l’autoroute à hauteur de Stockem : du 2 août au 6 septembre

N89 – Bouillon : réfection des revêtements entre Beaubru et Noirfontaine : du 16 août au 18 septembre

E42/A15: réfection du revêtement d' Houdeng à Manage : l'autoroute sera fermée pendant une dizaine de jours: début des travaux le 10 août.

À Bruxelles, la rénovation du viaduc de Vilvorde a commencé le 9 août et la circulation sur le ring intérieur de Bruxelles sera perturbée à partir du 16 août. Les travaux dureront huit ans, jusqu'en 2031.

Chantiers terminés (ou qui vont l’être prochainement)

N30 – Réfection des revêtements entre Sprimont et Aywaille : chantier terminé le 14 juillet.

N7/chaussée de Tournai – Leuze-en-Hainaut : réfection des revêtements sur 3 km

N90 Sambreville : réfections localisées des couches supérieures du revêtement de la N90 entre Moignelée et Jemeppe-sur-Sambre

E25/A26 : chantier entre la Baraque de Fraiture et Manhay : les voies ont été libérées le 14 juillet

N4 : chantier de réfection du revêtement des bandes d’arrêt d’urgence entre Marche-en-Famenne et Champlon

N89 – réfection des revêtements entre Vesqueville et Saint-Hubert : terminé le 6 juin.

E40/A3 : remplacement du joint de dilatation du viaduc de Herstal en direction de Bruxelles : les travaux ont été achevés le 26 juin.

E40/A3 – Chantier de réfection des revêtements de Battice à Welkenraedt : les travaux ont été achevés le 22 juin

E25/A26 – Embourg : rénovation des panneaux antibruit le long des voies vers Liège : les voies ont été libérées le 30 juin.

N81 – Messancy : réhabilitation du pont “Cora” surplombant la nationale

E40/A3 – Herstal : rénovation de l’écran antibruit le long de l’autoroute en direction de Battice : le chantier s’est terminé le 23 juin.

E25/A26 – Fermeture de l’échangeur 41 “Tilff” dans le cadre des travaux d’aménagement du Boulevard urbain : terminé le 14 juillet.

N5 – Réhabilitation du pont supérieur à la N5 à hauteur de Somzée

N552 – Chantier de réfection des revêtements et de réparations localisées entre Pommeroeul et Hautrage

Chantier de réfection du pont surplombant l’E25/A26

E420/A54 – Chantier de réhabilitation de Gosselies à Petit-Roeulx en direction de Nivelles : terminé le 14 juillet.

E42/A15 – Chantier de réaménagement de l’échangeur n°3 “Bierset” : le chantier s’est terminé le 7 juillet.

N90/N27 – Estinnes/Binche : chantier d’aménagement du giratoire de l’Octroi de Bray

E40/A3 : désamiantage successif de 6 ponts surplombant l’autoroute entre Hélécine et Remicourt : terminé le 4 juillet.

Chantiers en cours

N81 : réfection des revêtements à hauteur du giratoire de Weyler

E42/A27 – Chantier de réfection de l’autoroute entre Polleur et le Laboru en direction de Battice

N63/route du Condroz – Neupré : réaménagement du carrefour “du Chêne Madame”

N30 – Bastogne : réfection des revêtements entre les carrefours N30-N874 et N30-N854

E411/A4 – réfection des revêtements et réparations localisées de Verlaine à Transinne, en direction de Namur

R3 – Charleroi : entretien des tunnels Hublinbu et Armée-Française

N3-N69 : réfection des revêtements du giratoire “Ramkin” à Oreye

N4/route de Bastogne : réfection des revêtements de l’échangeur d’Attert

R0 Ring de Bruxelles : Chantier de réhabilitation et de sécurisation de Braine-l’Alleud jusqu’à la Région flamande

Mons – R50 : réhabilitation du tunnel d’Hyon

N3 Liège – Chantier de réfection et de sécurisation de la N3 entre Amercoeur et Bois-de-Breux : Réhabilitation entre les rues Bodson et Nicolas Spiroux

N3 – Réfection de la nationale sur 2 kilomètres

N4- Chantier de réhabilitation du pont d’Ortheuville

Namur : aménagement multimodal de la N4 entre Jambes et Erpent

A503 – Charleroi : création de nouveaux accès/sorties pour connecter directement la Gare Centrale à l’A503 et mieux distribuer les flux de mobilité

N90 – Chantier de la place de la Station&du boulevard Ernest Mélot

E313/A13 – Liers : réhabilitation du pont 111

N912 : rénovation de la nationale entre Spy et La Bruyère incluant les modes actifs

E411/A4 – chantier de réhabilitation entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond

N29 chantier d’aménagement d’un giratoire à hauteur du contournement de Jodoigne

N63 – réhabilitation du viaduc de Somme-Leuze

N90 – Huy : travaux préparatoires en vue du réaménagement du giratoire Charte des Libertés

E19/A7 – Réhabilitation du pont de l’échangeur de Familleureux

Transformation de l’E25/A25 en boulevard urbain entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas

N40/Rue de Neufchâteau : chantier de réhabilitation et de sécurisation

Liaison E25-E40/A602 – travaux de réhabilitation

E40/A3 – Waremme : rénovation des aires

N243 – Chaussée de Huy : chantier de réhabilitation du revêtement entre Wavre et Chaumont-Gistoux