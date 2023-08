La rénovation du viaduc de Vilvorde, qui durera jusqu'en 2031, a commencé: des perturbations attendues sur le ring de Bruxelles

La rénovation du viaduc de Vilvorde a commencé et la circulation sur le ring intérieur de Bruxelles sera perturbée à partir du 16 août. Les travaux dureront huit ans, jusqu'en 2031. Long de 1,7 kilomètre et haut de 35 mètres, le viaduc a été conçu dans les années 1970 et ouvert à la circulation automobile en 1978.