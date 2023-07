Vacances en voiture en France : 7 questions pour tout savoir des restrictions de circulation en vigueur cet été 2023

Cette mise en place s’accompagne, depuis le 1er avril 2017, de l’obligation pour les automobilistes qui se rendent dans ces agglomérations d’ apposer sur le pare-brise de leur véhicule une vignette " Crit’Air ".

©Onidji - stock.adobe.com

Celle-ci permet de classer les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes en particules fines et oxydes d’azote (il existe 6 catégories). Le principe est simple : plus le véhicule pollue, plus son classement sera bas et plus il risque d’être interdit dans les zones concernées.

Assouplissements

Mais alors que les dépassements répétés de normes de pollution ont été observés dans quelques-unes des agglomérations concernées, le ministre français de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé cette semaine un assouplissement des mesures dans les autres villes disposant de ces ZFE-m (lire ci-dessous).

Si cela ne va fondamentalement rien changer pour les conducteurs belges ayant décidé de circuler en France cet été, c’est l’occasion de faire le point sur le système en vigueur actuellement.

1.Les Belges sont-ils concernés ?

Oui. Depuis 2017, tout véhicule, qu’il soit électrique ou à moteur thermique, doit disposer d’un certificat de qualité de l’air (la vignette "Crit’Air") pour entrer dans les ZFE-m. Cela concerne donc autant les voitures françaises que les véhicules étrangers, et donc belges.

2.Quelles sont les villes concernées ?

À l’heure actuelle, seules 11 métropoles disposent de ZFE-m : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Reims et Saint-Étienne.

D’autres métropoles interdisent cependant les véhicules non-éligibles au certificat "Crit’Air". Il s’agit des véhicules âgés de plus de 25 ans (première immatriculation avant 1997). Ces métropoles sont Nice, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Reims, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand.

3.Quels sont les véhicules concernés ?

Comme mentionné plus haut, tous les véhicules motorisés sont concernés : que ceux-ci soient électriques, à hydrogène ou à moteur thermique (essence ou diesel). Cela concerne donc autant les voitures et camions que les motos ou les scooters.

Pour l’heure, la mise en place des ZFE-m est laissée à la libre appréciation des collectivités territoriales. Cela signifie que chaque territoire détermine ses propres critères d’accès aux zones à faibles émissions en fonction de ses objectifs de réduction de la pollution atmosphérique.

©kotoyamagami - stock.adobe.com

Ainsi, par exemple, si les véhicules classés "Crit’Air 3" seront interdits dans la ZFE-m de Lyon à partir de 2024, ils le sont désormais déjà dans la ZFE-m de Paris depuis ce mois de juillet 2023.

On notera par ailleurs que, en cas d’épisode de pollution anormalement élevée, ces mêmes collectivités peuvent décider d’un durcissement temporaire des critères d’accès, conformément au principe de "circulation différenciée".

4.Comment puis-je obtenir une vignette "Crit’Air" ?

Attention aux arnaques, qui foisonnent sur le Web ! Pour un service sécurisé, nous recommandons donc de passer par le site Internet officiel mis en place à cet effet par le gouvernement : https://www.certificat-air.gouv.fr/.

Il vous suffit alors d’introduire quelques données techniques et d’envoyer un justificatif (certificat d’immatriculation ou carte grise). Vous recevrez ensuite votre vignette par courrier postal dans un délai de 10 jours. Le fac-similé justifie de votre demande et du classement de votre véhicule dans l’attente de la réception de votre certificat par voie postale.

©maurice norbert - stock.adobe.com

Attention de bien cliquer sur "Véhicule immatriculé à l’étranger" lors du lancement de la procédure.

5.Combien coûte une vignette "Crit’Air" ?

La vignette coûte 4,61 € par véhicule (3,11 € + 1,50 € d’affranchissement), quel que soit son classement.

6.Combien de temps ma vignette est-elle valable ?

Un véhicule conserve le même classement environnemental tout au long de sa vie. Cela signifie que, une fois acquis, le certificat est valable aussi longtemps qu’il reste lisible.

En cas de perte ou de détérioration, une demande pour une nouvelle vignette doit être réalisée.

7.Quelles sont les sanctions en cas d’infraction ou si je n’ai pas de vignette ?

Se déplacer dans une ZFE-m avec un véhicule non autorisé ou sans vignette Crit’Air est sanctionné d’une amende pouvant aller, tel que prévu dans la loi, jusqu’à 450 €.

En général, il s’agit toutefois d’une amende forfaitaire : une contravention de classe 3 accompagnée d’une amende de 68 € pour les véhicules légers ; une contravention de classe 4 accompagnée d’une amende de 135 € pour les véhicules lourds.

Cette contravention peut s’accompagner d’une immobilisation du véhicule.

Pour connaître les règles en vigueur par zone concernées, cliquez ici (site externe).