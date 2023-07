Wallonie et Bruxelles : ces routes où les autorités ont recensé le plus d’accidents mortels en 2022

Excepté les cyclistes, dont le nombre de victimes de la route (102 en 2022) ne cesse d’augmenter, tous les indicateurs ont ainsi poursuivi leur baisse l’année dernière. Et ce, de façon plus ou moins marquée…

Après analyse des chiffres de 2022, “seules les provinces de Namur (+16,3 %) et de Flandre Occidentale (+19,3 %) (ainsi que la région de Bruxelles-Capitale, NDLR) ont vu leur nombre de tués 30 jours augmenter par rapport à 2019”, souligne Statbel sur son site internet. “Toutes les autres provinces voient donc les décès baisser avec en tête celles de Luxembourg (-38,8 %) et du Hainaut (-36,5 %). »

Autre point positif : si les automobilistes (216) constituaient toujours la majorité des décès recensés en 2022, “les voitures ont connu une diminution de 30,5 % du nombre de tués dans les 30 jours” par rapport à 2019.

Les abords des grandes villes, plus accidentogènes

En Belgique, l’alcool, la vitesse, la distraction et la fatigue constituent toujours les quatre causes d’accidents les plus fréquentes. Toutefois, il apparaît que la qualité des infrastructures routières ainsi que la densité du trafic jouent également un rôle important dans le nombre et la gravité des tragédies qui surviennent sur la route.

Ainsi, comme c’était déjà le cas en 2019, 2020 et 2021, bon nombre de drames survenus en Wallonie et à Bruxelles en 2022 (238) ont eu lieu sur des autoroutes ou des voies rapides.

De même, un peu plus d’accidents mortels ont eu lieu dans des grandes villes (comme Charleroi et Liège) ou dans leurs abords immédiats, comme à Mons (Quaregnon) et Verviers (Dison).

À l’inverse, les coins moins densément peuplés, comme les alentours de Tenneville (Luxembourg) ou Celles (Hainaut) ont été épargnés par les accidents mortels.

Le gouvernement wallon (PS-MR-Ecolo) s’est fixé l’objectif de passer sous la barre des 100 décès d’ici 2030 et d’arriver au zéro absolu dès 2050.