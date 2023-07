Voici tous les chantiers qui vont vous impacter cet été sur les autoroutes et nationales en Wallonie (carte)

Focus sur les principaux chantiers de réhabilitation ou de sécurisation que les usagers sont susceptibles de traverser en Wallonie cet été.

Le point sur 48 chantiers

18 chantiers ont connu ou vont connaître prochainement une libération des voies. C’est notamment le cas du chantier sur le viaduc de Huccorgne qui se terminera à la fin du mois de juillet.

9 chantiers vont démarrer sous peu sur nos grands axes. Parmi eux, la réhabilitation de l’E429/A8 de Frasnes-lez-Anvaing à Tournai, la réfection de l’E411/A4 de Verlaine à Transinne, la réfection des revêtements de l’E40/A3 de Hélécine à Lincent et la réfection de l’E42/A27 entre l’aire de Cronchamps et Malmedy.

21 autres chantiers se poursuivent.

Par ailleurs, les réhabilitations des aires de Bierges (E411/A4) et de Waremme (E40/A3) s’achèvent en ce début des vacances.

18 chantiers où les voies se libèrent

1) E25/A26 – Baraque de Fraiture : chantier de réfection du pont surplombant l’E25/A26 et supportant la N30 : la réhabilitation du pont s’achèvera le 14 juillet

2) E25/A26 – Chantier de réfection des revêtements entre la Baraque de Fraiture et Manhay en direction de Liège : les voies seront libérées le 14 juillet

3) E25/A26 – Fermeture de l’échangeur 41 “Tilff” vers le Luxembourg dans le cadre d’un chantier voisin

4) E40/A3 : depuis le 1er juillet, la réhabilitation des aires autoroutières de Waremme est achevée

5) E40/A3 – Chantier de réfection des revêtements de Battice à Welkenraedt : les travaux ont été achevés le 22 juin

6) E40/A3 – Désamiantage du pont surplombant l’autoroute à hauteur de Remicourt : les voies ont été libérées le 4 juillet

7) E42/A15 – Réhabilitation du viaduc de Huccorgne : le chantier s’achèvera le 30 juillet

8) E42/A15 – Chantier de réaménagement de l’échangeur n°3 “Bierset” : le chantier s'est achevé le 7 juillet

Seuls des aménagements hors voiries resteront à réaliser sans impact sur la circulation.

9) E411/A4 : réhabilitation des aires de Bierges

10) E420/A54 – Chantier de réhabilitation de Gosselies à Petit-Roeulx en direction de Nivelles : dernières opérations du 10 juillet au 14 juillet

11) N3-N69 : réfection des revêtements du giratoire “Ramkin” à Oreye, les travaux se sont achevés le 7 juillet

12) N4/route de Bastogne – Réfection des revêtements de l’échangeur d’Attert : le chantier a été terminé le 30 juin

13) N4 – Chantier de réfection du revêtement des bandes d’arrêt d’urgence entre Marche-en-Famenne et Champlon : la fin des travaux est prévue pour la mi-juillet

14) N5 – Réhabilitation du pont supérieur à la N5 à hauteur de Somzée : les voies ont été libérées le vendredi 30 juin

15) N7/chaussée de Tournai – Réfection des revêtements sur 3 km : les travaux se sont terminés le 7 juillet

16) N81 – Messancy, réhabilitation du pont “Cora” surplombant la nationale : le pont a été rouvert à la circulation le 29 juin

17) N243 – Chaussée de Huy : réhabilitation du revêtement entre Wavre et Chaumont-Gistoux

18) N552 – Chantier de réfection des revêtements et de réparations localisées entre Pommeroeul et Hautrage : les voies ont pu être libérées le 23 juin

9 chantiers qui seront lancés prochainement

1) E40/A3 – réfection des revêtements de Hélécine à Lincent : de août à octobre

2) E42/A27 – réfection des revêtements et réparations localisées entre l’aire de Cronchamps et Malmedy : du 7 août au 30 septembre

3) E42/A27 – réfection des revêtements de l’aire de Rastplatz Drei Hutten jusqu’à la frontière allemande : du 16 août jusqu’à mi-octobre

4) E411/A4 – réfection des revêtements et réparations localisées de Verlaine à Transinne, en direction de Namur : du 7 août à octobre

5) E25-E411/A4 – réfection du pont supportant l’autoroute à hauteur de Stockem : du 2 août au 6 septembre

6) E429/A8 – Réhabilitation de l’échangeur n°31 “Frasnes-lez-Anvaing” à l’échangeur de Tournai (E429/A8-E42/A16-E42/A8) : de août à novembre

7) N30 Bastogne – réfection des revêtements entre les carrefours N30-N874 et N30-N854 : du 8 au 29 septembre et du 2 au 13 octobre

8) N63/route du Condroz-Neupré – réaménagement du carrefour “du Chêne Madame” : à partir du 7 août

9) N89 Bouillon – réfection des revêtements entre Beaubru et Noirfontaine : du 16 août au 18 septembre

21 chantiers en cours et qui se poursuivent

1) Liaison E25-E40/A602 – Modernisation du tunnel de Cointe vers le Luxembourg : du 7 juillet à 22h (fermeture progressive des accès dès 20h30) au 28 août à 6h (réouverture progressive dès 5h)

2) R3 – Charleroi : entretien des tunnels Hublinbu et Armée-Française : du 10 juillet au 13 août

3) Ring de Bruxelles – réhabilitation et sécurisation de Braine-l’Alleud jusqu’à la Région flamande

4) Charleroi – R9 : installation nocturne de deux nouveaux portiques directionnels dont un avec panneau à message variable à l’approche du tunnel Hiernaux

5) R50 – Réhabilitation du tunnel d’Hyon

6) A503 – Charleroi : création de nouveaux accès/sorties pour connecter directement la Gare Centrale à l’A503 et mieux distribuer les flux de mobilité

7) E19/A7 – Réhabilitation du pont de l’échangeur de Familleureux

8) E25/A25 – Transformation de l’E25/A25 en boulevard urbain entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas

9) E411/A4 – Réhabilitation entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond

10) E313/A13 – Liers : réhabilitation du pont 111

11) N3 – Réfection et sécurisation de la N3 entre Amercoeur et Bois-de-Breux : réhabilitation entre les rues Bodson et Prince de Liège

12) N3 – Ans : réfection de la nationale sur 2 km

13) N4 – Aménagement multimodal entre Jambes et Erpent

14) N4 – Réhabilitation du pont d’Ortheuville

15) N29 – Aménagement d’un giratoire à hauteur du contournement de Jodoigne

16) N30 – Réfection des revêtements entre Sprimont et Aywaille

17) N63 : réhabilitation du viaduc de Somme-Leuze

18) N83 : amélioration du revêtement entre Jamoigne et Tintigny

19) N90 – Huy : réaménagement du giratoire Charte des Libertés

20) N90 – Chantier de la place de la Station&du boulevard Ernest Mélot

21) N912 : rénovation de la nationale entre Spy et La Bruyère incluant les modes actifs