L'accès aux matières premières, l'augmentation des coûts et la concurrence mondiale féroce constituent les trois freins majeurs, en termes de batteries, à cet objectif "zéro émission" en 2035 pour les voitures et camionnettes, selon ce rapport de la Cour, publié cinq ans après la présentation par la Commission d'un plan d'action pour les batteries.

La Chine, en particulier, a une grande longueur d'avance, avec 76% de la capacité de production mondiale, expose la Belge Annemie Turtelboom, membre de la Cour responsable de l'audit.

En outre, les producteurs de batteries pourraient délaisser l'UE au profit d'autres régions, en particulier les États-Unis qui, contrairement à l'Europe, subventionnent directement la production de minéraux et de batteries ainsi que l'acquisition de véhicules électriques, pour autant que ceux-ci et leurs composants soient fabriqués sur le territoire américain.

Le risque de pénurie de matières premières est majeur, d'autant que l'UE est fortement tributaire des importations d'un petit nombre de pays avec lesquels elle n'a pas d'accords commerciaux (Australie, Afrique du Sud, Gabon, République démocratique du Congo, Chine). Elle dispose elle-même de plusieurs réserves de minéraux, mais le délai minimal entre la découverte et la production est de 12 à 16 ans, explique la Cour.

La Commission européenne a toutefois présenté en mars dernier deux propositions de règlements visant à innover et à renforcer la capacité de production européenne, de batteries notamment, ainsi qu'à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques.

Enfin, la hausse des prix des matières premières et de l'énergie pourrait compromettre la compétitivité de la production de batteries de l'UE, selon la Cour. Fin 2020, le coût d'un bloc-batterie (200 euros/kWh) était plus de deux fois supérieur au niveau visé. Rien qu'au cours des deux dernières années, le prix du nickel a augmenté de plus de 70 % et celui du lithium, de 870 %.

Dès lors, l'UE pourrait être forcée de repousser l'interdiction des véhicules équipés d'un moteur à combustion interne au-delà de 2035, ce qui l'empêcherait de réaliser ses objectifs de neutralité carbone, avertit la Cour. Autre possibilité: recourir en grande partie à l'importation de batteries ou de véhicules électriques, mais ce serait au détriment de l'industrie automobile européenne et de ses emplois.

"Les batteries ne doivent pas devenir le nouveau gaz naturel de l'Europe. Il faut éviter qu'elle se retrouve dans la même situation de dépendance: il en va de sa souveraineté économique", selon Mme Turtelboom.

Pour elle, "l'UE doit être plus attentive aux dures réalités géopolitiques et économiques - notamment l'accès aux matières premières - pour avoir une chance de gagner son pari" sur les batteries.