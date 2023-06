Les ponts wallons se dégradent, une menace budgétaire dans les prochaines années (infographies)

Début mai, la députée-bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant, interpellait le ministre de la mobilité et des infrastructures, Philippe Henry (Ecolo) sur l’état des ponts en Wallonie (et plus particulièrement sur la région de Mons-Borinage). Au vu de la réponse, elle tirait ce constat: ”L’état des ponts wallons se dégrade. Il y a cinq ans, 40 ponts étaient considérés comme “dangereux, à réparer immédiatement” et 150 autres souffraient de dommages importants et évolutifs. Ils sont désormais respectivement 41 et 188”. Et de s’interroger : “Aujourd’hui plus que jamais, je me demande comment la Région wallonne priorise ses interventions. C'est tout de même une question de sécurité !”.