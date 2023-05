Les ventes de vélos en hausse de 19% en Belgique en 2022 : voici les grandes tendances

Diffusé ce mardi 16 mai 2023, le communiqué de Traxio, la fédération du secteur de la mobilité, ne laisse pas de place au doute : 2022 a été une excellente année pour le marché du vélo en Belgique. Avec 695.871 exemplaires vendus, ce dernier a ainsi enregistré une croissance de 19% en un an.

Mais quelles sont les grandes tendances de 2022 ? Début de réponse.

1. Vélos électriques : des ventes en hausse de 45%

S’il y a une tendance qui se confirme au fil des ans, c’est bien l’intérêt grandissant des Belges pour les vélos électriques. L’année dernière, 101.786 e-bikes ont été écoulés, ce qui représente une hausse de 45% par rapport aux chiffres de 2021. En comparaison, la vente des vélos mécaniques n’a augmenté « que » de 2,6%. De quoi y voir un « important glissement du marché » pour la fédération sectorielle.

« L’an dernier, le vélo électrique représentait 91,7% de la progression totale du marché », analyse Traxio, qui souligne que sa part de marché est passée d'un tiers à près de la moitié des vélos (47,2%) en quatre ans. « À (court ?) terme, cette évolution vers une part de marché de plus de 60% pour le vélo électrique va probablement se poursuivre, et nous serons alors dans une relation inverse par rapport à 2019. »

De plus en plus populaires auprès des citadins et des sportifs, les e-bikes se vendent également mieux grâce à l’instauration de mesures fiscales telles que l’indemnité kilométrique et les formules de leasing pour particuliers.

2. Les vélocistes profitent de l’intérêt pour les vélos électriques

Conséquence de la forte progression des vélos électriques, les magasins spécialisés se profilent de nouveau comme le canal d’achat privilégié des cyclos belges.

D’un point de vue statistique, les vélos à assistance électrique sont surtout vendus chez les vélocistes, portant leur part de marché à 53%. Ces négoces des deux-roues ont vu leur pourcentage de vente croitre à 64,3%.

« Le multicanal (qui reprend les grandes enseignes sportives, la vente en ligne ou encore les magasins de bricolage, NDLR) vend plus de vélos électriques qu’auparavant, mais la hausse y est beaucoup moins marquée que dans le commerce spécialisé, et le vélo mécanique y est toujours majoritaire : 91.493 vélos électriques (27,9%) contre 157.117 (63,2%) vélos non électriques. La situation est totalement différente dans les magasins de vélos », précise Traxio. « Les vélos élec[1]triques y ont connu une forte croissance pour s’établir à 236.587 unités en 2022, mais l’équilibre par rapport aux vélos mécaniques (210.674) reste stable, de sorte qu’on est proche d’un rapport 50-50. »

Privilégiés pour leur capacité à rassurer et répondre à toutes les questions des cyclos sur les vélos électriques, les vélocistes ont donc « su répondre de manière optimale à l’évolution rapide du marché » et faire valoir leur « valeur ajoutée significative ».

3. Les ventes de vélos pour enfants en baisse

Si le vélo gravel a enregistré, en 2022, la plus forte hausse en pourcentage en se vendant 64 fois plus qu'un an auparavant, les ventes de vélos pour enfants sont, elles, en baisse, pâtissant de problèmes de production.

Alors que 78.279 exemplaires ont été vendus en 2019, seulement 64.824 deux-roues pour enfants ont trouvé acquéreur en 2022. Soit une baisse de 14.000 unités (-17,2%) en l’espace de quatre ans.

Pour Traxio, qui souligne que la part de marché des vélos pour enfants est désormais « symboliquement passée sous la barre des 10% », il serait toutefois faux de croire que les jeunes font moins de vélo.

« Ce sont les fabricants qui sont responsables de cette situation. En 2022, la production de vélos a démarré avec un certain retard à cause de problèmes de livraison de certaines pièces. Par conséquent, plusieurs fabricants ont fait le choix de réorienter leur production vers des vélos plus chers, ce qui a eu pour effet de réduire considérablement la production de vélos pour enfants par rapport à leur potentiel de vente. La situation devrait donc s’améliorer dans l’avenir. »

« Il existe encore un potentiel de croissance » pour le marché du vélo en Belgique

Si l’année 2022 a connu une croissance sans précédent, la fédération du secteur de la mobilité estime toutefois qu’il existe encore « un potentiel de croissance progressive modéré pour les années à venir ».

« Puisque même la classe moyenne se retrouve généralement contrainte de délaisser la voiture à cause du coût élevé du carburant, le vélo peut devenir un complément ou une alternative à part entière pour certains trajets (courts) », estime Traxio.

« Les incitations financières/fiscales, telles que le système d’échange de salaire brut contre l’achat d’un vélo, couplées à l’indemnité kilométrique exonérée d’impôt (par rapport au coût que représente l’avantage toute nature pour les voitures de société) dont peuvent bénéficier ceux qui utilisent le vélo pour leurs trajets domicile-travail, ainsi que l’intérêt croissant pour le leasing de vélo peuvent également avoir un effet positif sur les ventes de deux-roues », conclut le secteur.