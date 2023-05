1 piéton sur 3 utilise son GSM en traversant: ce n'est pas interdit, mais...

Un piéton sur deux traverse en manipulant son téléphone, révèle mardi une étude réalisée par l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). "Traverser en sécurité n'est pas compatible avec l'utilisation d'un téléphone", souligne l'organisme wallon. Un piéton qui utilise son téléphone sera en effet moins prudent de manière générale, aura tendance à traverser plus lentement et plus souvent alors qu'un véhicule est en approche.