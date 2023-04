Des nouvelles toilettes ultramodernes plus écolos à la SNCB : voici les 14 gares qui en bénéficieront (photos)

Plus précisément, sont concernées les installations sanitaires des gares d’Anvers-Central, Bruges, Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Midi, Charleroi-Central, Courtrai, Gand-Saint-Pierre, Louvain, Liège-Guillemins, Malines, Mons, Namur et Ottignies.

Le nouveau concept de sanitaires, confié à l’entreprise 2theloo, prévoit jusqu’à 50 % de consommations d’énergie et d’eau en moins, 35 % de papier en moins et 60 % de savon en moins, en comparaison avec la situation actuelle. Des mesures pour compenser les émissions de CO2 sont aussi prévues par le prestataire, ce qui garantira un fonctionnement neutre en CO2 des installations sanitaires publiques dans ces 14 gares, précise la SNCB.

Langes et biberons : les familles bienvenues

Des toilettes de nuit seront aussi installées. Toutes les installations seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ainsi, la SNCB annonce que “les lieux disposeront de toilettes adaptées, disposant de plus d’espace, d’une porte coulissante, de lavabos à hauteur adéquate et d’un bouton d’alerte pour demander une assistance”. En outre, “l’aménagement intérieur comprendra des lignes de guidage et des couleurs contrastées pour les personnes aveugles et malvoyantes”.

La signalétique sera adaptée aux mal-voyants. ©SNCB/2theloo

Les familles ne sont pas oubliées : “on trouvera dans les différents sanitaires un espace nurserie séparé, équipé d’une toilette pour enfants, d’un micro-ondes, d’une chaise ergonomique pour allaiter ou donner un biberon et d’une table à langer pour changer les bébés”.

Des horaires d’ouverture étendus sont évoqués. L’accès sera gratuit pour les enfants de moins de 1m20 et coûtera 1€ pour les autres voyageurs, qui recevront un bon de réduction utilisable dans plusieurs commerces présents en gare.