L’emprise du chantier basculera côté Opéra du boulevard de la Sauvenière, entre la place Verte et la rue de la Montagne, quand la première phase des travaux de voirie sur le boulevard sera achevée.

En venant du boulevard d’Avroy, à partir de la rue de la Montagne, il ne sera plus possible de continuer tout droit sur le boulevard de la Sauvenière vers l’Opéra. Une déviation sera mise en place via la place Xavier-Neujean et la rue Hamal pour rejoindre le rond-point de l’Opéra. Cette déviation sera également empruntée par les bus des lignes 1 et 48. Les commerces et les parkings Neujean et Opéra resteront accessibles.