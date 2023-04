Radars tronçons et lidars : combien coûte leur installation en Wallonie

L’augmentation et l’amélioration des performances des radars ont entraîné une forte augmentation des infractions constatées sur les routes belges l’année dernière. Selon les chiffres publiés jeudi passé par le SPF Justice, les radars tronçons ont émis 3,5 fois d'amendes en 2022 qu'en 2021.

Actuellement, la Wallonie installe “3 à 4 nouveaux radars tronçons par mois”, précise Jean-Philippe Lombardi, porte-parole de la ministre Valérie de Bue, en charge de la sécurité routière en Wallonie. “Les radars annoncés seront tous installés d’ici la fin de l’année. “Le marché public a été emporté par la société liégeoise Jacobs SA et c’est Vias qui est charge de l’homologation.

100.000€ par radar installé en Wallonie

Pour chaque radar tronçon, le coût d’installation est d’environ 100.000 €. “Pour un radar tronçon ou un radar fixe, c’est plus ou moins le même prix. Tout dépend de la distance du raccordement électrique”, indique Jean-Philippe Lombardi. Les radars fixes nécessitent des entretiens, notamment parce qu’ils sont régulièrement vandalisés. Ces entretiens sont effectués par le personnel du SPW. Si le radar doit être complètement remplacé, il faut compter 40.000€. “Les radars tronçons ne nécessitent pas d’entretien. Le coût de fonctionnement porte sur la transmission des données et l'électricité.”

Cependant en France, c’est le prix d’installation et le coût d’entretien qui pousseraient les autorités à abandonner le radar tronçon : “les radars tronçons sont les appareils automatiques les plus chers du marché (165000€ l’unité), sans compter le prix de leur maintenance (19000€ par an), indique l’association “40 millions d’automobilistes” qui fustige l’État : “Officiellement, la Sécurité routière justifie donc leur remplacement progressif par un autre type de radar par un moindre coût économique… Mais c’est en réalité davantage la rentabilité de ces appareils qui soucie les autorités”.

Bientôt moins de radars fixes sur les autoroutes en Wallonie

La multiplication des radars tronçons devrait s’accompagner d’une diminution des radars fixes, selon la Libre. Ils passeraient de 33 boîtiers à 14. “Le nombre de boîtiers devrait diminuer, mais pour l’heure, il est encore difficile de dire ceux qui seront supprimés. La piste de travail actuelle évoque un nombre de 14 boîtiers. Quant aux têtes qui tournent entre les boîtiers, elles sont au nombre de 14 sur les 16 initiales, une partie du matériel utilisé n’étant plus en bon état. D’autres vont donc encore disparaître à brève échéance”, explique le porte-parole de la ministre.

Les amendes financent les radars

Si on fait les comptes, en tablant sur 100.000 € par installations, les 33 nouveaux radars de 2023 devraient coûter 3.300.000 €. De l’argent que la Région va chercher dans la poche… des contrevenants. “Les recettes des amendes pour excès de vitesse financent, entre autres et les installations de radars permanents. Elles financent également d’autres actions en matière de sécurité routière, souligne l’attaché de presse de la ministre. Les conducteurs qui ne font pas d’infraction ne contribuent pas au financement des radars et lidars.”

14 Lidars loués par la Wallonie

Les amendes financent également la location des lidars. La Wallonie a loué 14 à la société Securoad, c’est elle qui se charge de la mise en service et de l’entretien. Ces lidars sont mis gratuitement à disposition des zones de police. Chaque zone peut disposer d’un lidar pour une durée de 8 à 12 semaines. “Et le calendrier est plein jusqu’à la fin mai”, précise le cabinet de Bue. Le coût, à charge de la Wallonie est de 5.500 euros par radar par semaine. Soit un budget de plus de 4 millions d’euros.