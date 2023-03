”Je donne un 2 sur 10 à Elke Van den Brandt” : le Bourgmestre d’Etterbeek attaque la ministre à propos du plan Good Move dans “Il faut qu’on parle”

Pour Christophe Wambersie, secrétaire général du Syndicat neutre pour indépendants, il y a aussi des avantages pour les travailleurs. “Ceux qui sont engagés aujourd’hui par le groupe Delhaize auront les mêmes droits salariaux ou sociaux”, assure-t-il. “On ne réduit jamais les acquis sociaux d’un travailleur. Il faut sortir de ces simplismes”, a-t-il poursuivi. Celui qui représente les indépendants estime que 80 % des syndicats caricaturèrent les franchisés.

Autre sujet important : le plan Good Move. Pour en parler, Vincent De Wolf était présent. Et le bourgmestre d’Etterbeek n’a pas mâché ses mots. “Je lui donne la note de 2 sur 10”, commence l’homme politique du Mouvement Réformateur en évoquant le mandat d’Elke Van den Brandt (Groen), la ministre de la Mobilité. “Je n’ai aucun souci avec la mobilité douce. Mais tout est dans la manière. À partir du moment où on fait partie d’un parti qui est le champion de l’écoute de l’autre et de la participation, il n’y a eu aucune information. Elle m’a appelé à 9h30 le soir d’avant pour m’expliquer son instauration.”

Un tacle qui a beaucoup fait réagir sur le plateau. Contrairement au bourgmestre, la chroniqueuse Céline Aron lui a donné la note de 10 sur 10. Pour elle, l’intention prévaut sur la manière, même si elle n’a pas été bonne. Cet optimisme n’est pas partagé par Michel Kacenelenbogen, directeur du théâtre “Le Public”. “Le plan Good Move ne m’a vraiment pas aidé”, peste-t-il. “Je suis également favorable à une mobilité douce. Mais il y a le comment et cette manière de nous expliquer les choses comme dogmatiques et comme vérité sans aucune information. Je suis pour le Good Move mais qui bouge beaucoup plus !”

De son côté, Jean-Marc Ghéraille se voit comme “le vilain coco”. “Je suis blanc, j’ai plus de 50 ans, je n’habite pas Bruxelles et je viens dans la ville en voiture”, explique-t-il. “Je ne fume pas mais il faudrait peut-être que je m’y mette”, dit-il aussi avec un brin d’humour. Plus sérieusement, il assure que se passer de sa voiture est trop compliqué pour des questions pratiques. “Pour venir de l’extérieur, cela met un temps dingue. Qu’on essaye d’améliorer la mobilité à Bruxelles, je suis évidemment pour. Mais la réalisation de ce plan est hallucinante. Quand je vois que certains commerçants ont failli démonter leur conseil communal et que leur job était en danger, je pense que la concertation n’a pas été très brillante.”

Pour terminer, chroniqueurs et invités ont évoqué la belle victoire des Diables contre l’Allemagne. De quoi faire dire à Jean-Marc Ghéraille, rédacteur en chef de la Dernière Heure, que cette rencontre avait été la meilleure depuis le match Belgique – Brésil lors de la Coupe du monde 2018 !