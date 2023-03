Remise en service d'une des voies de circulation sur la ligne à grande vitesse entre la Belgique et la France

"La circulation s'établit en alterné sur la voie disponible tandis que les réparations se poursuivent sur l'autre voie" où un train à grande vitesse de la société des chemins de fer français a heurté, sur le territoire de la commune de Brugelette (Hainaut), un câble d'une caténaire qui pendait, a précisé Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.

Le train en question, qui a été immobilisé plus d'une heure et demi, a finalement pu reprendre sa route jusqu'à Bruxelles-Midi sans devoir être remorqué.

Le trafic se rétablit progressivement, mais des retards et suppressions restent toutefois possibles, a mis en garde Infrabel. "Nos équipes sont à pied d'œuvre et font le maximum pour rétablir la deuxième voie et normaliser la situation le plus vite possible", a affirmé le porte-parole.