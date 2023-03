“Circuler avec des pneus hiver en été est légal mais produit un effet négatif sur le comportement routier de la voiture et la sécurité routière”, explique Filip Rylant, porte-parole de Traxio, la fédération du secteur automobile.

“Au-delà de 7 °C – et a fortiori lorsqu’il fait chaud – les performances des pneus hiver sont moins bonnes que celles des pneus été. Non seulement la distance de freinage est plus longue mais la tenue de route est moins bonne qu’avec des pneus été. C’est pourquoi il est important de ne pas tarder à permuter les pneus hiver pour des pneus été. ”

Quatre inconvénients des pneus hiver lorsque la température est supérieure à 7 °C