Sécurité routière : à quel point 2022 constitue une année noire pour ces provinces wallonnes

Alors que les autorités avaient recensé 484 décès en 2021, elles en ont dénombré 37 de plus (521) l’an dernier, soit une hausse de 7,6 %. De même, le nombre d’accidents corporels (37.306) et de blessés (45.083) a bondi au-delà des 8 % pour atteindre des seuils plus jamais observés en Belgique depuis 2019.

“On note toutefois de grosses différences entre les régions, surtout pour ce qui concerne l’évolution du nombre de tués. Il est en forte hausse en Wallonie (+22,5 %) et à Bruxelles (+250 %) mais en baisse en Flandre (-6,9 %) », souligne Vias.

Autre tendance forte : les accidents de la route font de plus en plus de victimes parmi les usagers faibles.

“Sur les 521 personnes qui ont perdu la vie en Belgique, plus d’une victime sur trois était un piéton ou un cycliste”, déplore l’Institut Vias qui précise que “95 cyclistes (contre 74 en 2021) et 80 piétons (contre 69 en 2021) sont décédés dans un accident de la circulation en 2022”. Ce qui signifie qu’en Belgique, un usager faible décède “tous les deux jours en moyenne” dans un accident de la route.

Impliquant souvent des cyclistes âgés d’au moins 65 ans (46 %) et des propriétaires d’un deux-roues électrique (39 %), les accidents mortels impliquant des vélos n’ont jamais été aussi nombreux au cours de la dernière décennie. Exemple dans la province de Liège où sept cyclos ont perdu la vie en 2022 contre un seul l’année précédente.

Plutôt sombre à l’échelle du pays, le bilan de l’année écoulée l’est d’ailleurs sans doute encore plus au niveau wallon.

Excepté le Brabant wallon qui enregistre une baisse du nombre de tués sur ses routes, toutes les autres provinces du sud du pays font face à une hausse des décès recensés. À commencer par Namur où la macabre progression est la plus importante (de 30 à 54 morts) entre 2021 et 2022. Du jamais vu depuis 2017 !

“Dans cette province, l’évolution la plus spectaculaire concerne les piétons, précise l’Institut Vias. Là-bas, on est passé d’un tué en 2021 à dix tués en 2022. ”

Avec 10,8 morts par 100.000 habitants, Namur constitue même la province du pays la plus meurtrière sur les routes, juste devant le Luxembourg (10,3 pour 100.000) et le Limbourg (5,6 pour 100.000).

Trottinettes électriques : cinq accidents par jour en Belgique

À l’instar des piétons ou des cyclistes, les propriétaires de trottinette électrique n’ont pas été épargnés non plus en 2022. D’après les calculs de Vias, ils auraient été impliqués dans 1.715 collisions, soit une hausse de 63 % par rapport à 2021.

Estimés environ à cinq par jour, les accidents concernant les trottinettes électriques ont par ailleurs coûté la vie à quatre usagers, dont un à Bruxelles, où l’on estime qu’un accident sur six (18 %) implique ce moyen de transport.