Sécurité routière : peut-on se fier aux applications Google Maps et Waze pour les limitations de vitesse ?

Cela étant, des erreurs de synchronisation ou la réception de la mauvaise limitation de vitesse peuvent engendrer des excès de vitesse, dans le pire des cas, et coûter des amendes plus ou moins élevées aux automobilistes.

guillement



”Nous avons testé une boîte noire en roulant en voiture sur une autoroute à 70km/h proche de l’E19 de Tournai à Bruxelles. Elle a capté les 120km/h et non la vitesse à laquelle nous devions rouler”, raconte Benoît Godart, le porte-parole de l’Institut VIAS qui prospecte pour améliorer la sécurité routière, la mobilité, la sécurité et la santé.

”Un jour, je circulais dans le tunnel des quatre bras de Tervuren. Le système de détection lié à ma voiture a capté 50 kms/h, car c’est la limitation de vitesse qui est imposée au dessus du tunnel. Cela m’a fait rouler à cette vitesse-là, alors que je devrais rouler à 90 kms/h”, ajoute-il encore.

Des synchronisations limitées

Certaines situations compliquent le fait de répertorier de façon systématique le changement de limitation vitesse. “Il peut y avoir des limitations de vitesse temporaires, pour des raisons de travaux ou des changements très récents.” Dans ces cas-là, il faut repérer les panneaux sur la route, avant et après la zone délimitée et oublier notre GPS.

Dans d’autres cas, le changement est trop récent et les services comme Google Maps, etc., n’ont pas encore effectué leur vérification et la mise à jour de leur carte. “Ce sont les régions et les communes qui s’occupent de signaliser leurs routes respectives, et ils communiquent sûrement avec les géants du digital. Récemment, je suis allé dans une rue où la circulation est interdite sauf aux riverains. Avant, ce n’était pas indiqué dans le logiciel d’itinéraires TomTom, maintenant ça l’est. Il ne faut pas oublier de mettre à jour les systèmes, d’ailleurs”, précise Benoît Godart.

guillement



Pour optimiser ces services, “il faut que les gestionnaires de voiries aient des contacts avec toutes ces sociétés, ce qui n’est pas toujours évident”, juge-t-il encore.

”Il est utopique de vouloir se baser uniquement sur des systèmes comme Google Maps, etc., pour respecter les limitations de vitesse. C’est une aide à la conduite, mais in fine, il faut regarder soi-même la signalisation”, conclut le porte-parole de l’Institut VIAS, convaincu que même si la synchronisation des limitations de vitesse est parfaite, la technologie est prompte aux erreurs.