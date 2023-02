Augmentation des tarifs de la SNCB ce 1er février 2023 : le petit trajet est celui a le plus augmenté en 10 ans

Les produits les plus “épargnés”, même s’il faut l’écrire vite, sont les tickets et carte multi-voyages à destination des jeunes (+7,6 % pour les Youth Ticket et +7,3 % pour les Youth Multi) et des seniors (+8,3 % pour les billets seniors).

Le tarif pour acheter son billet de train directement à bord augmentera également ce 1er février, passant de 7 à 9 euros. Ce tarif n’avait pas bougé depuis 2015, précise la SNCB, qui ajoute que moins de 2 % des voyageurs achètent leur billet à bord.

Ces différentes hausses s’ajoutent à celles déjà enregistrées depuis plusieurs années. Voici l’évolution des prix constatée sur 10 ans, dans une sélection de 10 tickets, 5 cartes multi-voyages et 6 formules d’abonnement.

Abonnement de train : +30 % en dix ans

En se plongeant dans les anciens tarifs en vigueur sur le rail belge, on observe une augmentation moyenne des abonnements frôlant les 30 % depuis 2013, tant en première qu’en seconde classe. Exemple : l’abonnement trimestriel pour un trajet de 30 km passe ainsi de 280 à plus de 360 euros en 2e classe.

Le constat est le même pour ceux qui déboursent à l’année : pour la même distance en seconde classe, on est passé de 1000 euros environ en 2013 à quelque 1300 euros dix ans plus tard.

Les abonnements scolaires connaissent des augmentations en pourcentage du même ordre de grandeur, mais avec des prix plus bas pour les élèves et étudiants.

Le coût du trajet court explose sur le rail

Les petits trajets sont ceux qui ont le plus souffert proportionnellement des multiples hausses de prix. Pour moins de 7 kilomètres, un client en seconde classe payait 1,9 euro en 2013 contre 2,5 ce 1er février, soit une hausse de pratiquement 32 %. Pour 20 kilomètres sur le rail, la hausse est plus contenue (+19 %), tout comme un trajet plus long de 60 kilomètres (+17 %).

Avec une carte de 10 trajets, comme le “Local Multi”, anciennement Key Card, qui permet de voyager dans une zone restreinte autour d’une gare, la hausse atteint les 45 % depuis 2013, avec un prix passé de 20 à 29 euros pour 10 voyages.

La première classe plus épargnée

En première classe le constat diffère légèrement. Si le petit trajet augmente ici aussi fortement (+14 % pour un ticket de moins de 7 km ou +25 % pour une carte Local Multi), certaines distances sont pratiquement épargnées par les augmentations.

Pour 20 km, il fallait débourser 5,5 euros il y a dix ans et seulement 10 centimes du plus aujourd’hui (+1,8 %). Un fait notamment du à l’importante baisse de prix qui avait été appliquée en 2019 sur plusieurs produits vendus par la SNCB, dont certains tickets de base avaient pu bénéficier.

Le prix du ticket en première classe est remonté depuis 2019, mais retrouve simplement son niveau de 2013 sur cette distance.

+30 % pour les seniors, +18 % pour les jeunes

Le rail veut faire les yeux doux aux plus de 65 ans, avec un tarif préférentiel sur le “Senior Ticket” qui leur permet de faire un aller-retour à prix cassé. Celui-ci a malgré tout augmenté en 10 ans. Contre 6 euros en 2013, 7,8 euros aujourd’hui (+30 %), les aînés peuvent ainsi prendre le train vers la destination belge de leur choix et revenir le jour même à leur lieu de départ. Une formule assortie de certaines conditions, dont un départ après 9h du matin pour un voyage en semaine.

Côté jeunes, la formule de ticket unique est passée de 6 euros en 2013 à 7,1 euros cette année, pour n’importe quel trajet en Belgique. En pourcentage, cela donne une augmentation totale d’environ 18 % pour ce “Youth Ticket” (anciennement Go Pass 1).

La carte multi-trajets “Youth Multi” (ancien Go Pass 10) connaît la même échelle d’augmentation en étant passé de 50 à 59 euros.

L’achat digital augmente… davantage que le papier

La SNCB souhaite visiblement pousser le ticket numérique, avec des prix rabotés pour les achats via son application. Exemple : une carte de 10 voyages pour un adulte coûtera 96 euros en papier, 93 euros sur l’app SNCB.

La société ferroviaire a appliqué la même hausse de 9 euros des deux côtés par rapport à l’an dernier. Sauf que proportionnellement, le ticket digital a donc plus fortement augmenté (+10,7 %) que le papier (+10,3 %).

Idem pour le “Youth Multi” à destination des jeunes qui fait +7,3 % cette année en papier mais +7,6 % pour un achat sur l’application. L’économie en euros reste identique en privilégiant le produit numérique, soit deux euros de gagnés en se passant du papier.

Hausse des salaires et des prix de l’énergie

Renvoyant vers son communiqué de presse, la SNCB rappelle qu’elle était contrainte d’adapter ses tarifs en raison de l’impact de la forte inflation et des prix de l’énergie.

”Avec 3.800 trains par jour, la SNCB est le premier consommateur d’électricité du pays. Rien que pour l’année prochaine, sa facture d’électricité va augmenter de plus de 200 millions d’euros par rapport à 2022. À cela s’ajoute l’indexation des salaires qui représente aussi un gros impact”, explique la porte-parole de la société, Elisa Roux.

L’entreprise applique ses nouveaux tarifs “conformément aux dispositions du contrat de gestion existant avec le gouvernement”. L’augmentation est calculée sur la base de l’évolution annuelle de l’indice santé jusqu’au mois de juin précédant l’adaptation des tarifs en février. Cette année, l’ajustement moyen des prix de tous les produits, hors abonnements, est donc de 8,73 %, conformément à l’évolution de cet indice.

Dans le détail, on observe néanmoins que tous les navetteurs ne sont pas logés à la même enseigne.