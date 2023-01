La Belgique veut lutter contre les vols de vélos en créant un registre national

Chaque année, en Belgique, la police fédérale enregistre en moyenne en 25.000 à 30.000 vols de vélos. Pour lutter contre ce phénomène dont l’ampleur est sans doute encore plus importante, les autorités – qui veulent également promouvoir la mobilité douce – vont prochainement mettre sur pied un registre national. Objectif : recenser un maximum de deux-roues pour identifier plus facilement leur statut (non volé, supposé volé ou volé) ainsi que leur propriétaire.