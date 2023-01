Wallonie : voici le Top 15 des voitures les plus vendues dans votre province

Dans le sud du pays, c’est une autre citadine qui domine le classement des véhicules les plus vendus au cours des douze derniers mois : la Dacia Sandero. Au total, 4.251 Sandero ont ainsi été immatriculées, ressort-il des chiffres de la Fédération belge de l’automobile et du cycle (Febiac).

VIDEO | Voici les marques de voitures les plus vendues en Belgique en 2022

Preuve de son succès, la Sandero est également le modèle le plus vendu dans toutes les provinces wallonnes.

La Citroën C3, avec un total de 2.863 unités vendues, et la Dacia Duster (2.783) complètent le podium des modèles les plus plébiscités en Wallonie en 2022.

À l’instar des Dacia qui se multiplient sur la route, le conducteur wallon se démarque aussi par son attachement aux Peugeot.

Après analyse des cinq Top 15 provinciaux wallons, force est de constater que la marque au Lion est la plus souvent représentée, avec pas moins de quatre modèles phares (208, 308, 2008 et 3008).

Juste derrière Peugeot, le Wallon aime aussi beaucoup les constructeurs Volkswagen, Kia, Renault et Ford, dont trois modèles font presque à chaque fois recette.

Plus localement, certaines disparités apparaissent entre les différentes provinces.

À l’instar de la Peugeot 2008 qui a été principalement adoptée à Liège, plusieurs modèles s’avèrent n’être très populaires que dans certaines entités.

Namur, par exemple, est la seule province où la Ford Focus, la Ford Fiesta et la Volkswagen Golf figurent dans le Top 15 des voitures les plus vendues en 2022. Même particularité pour la Nissan Qashqai au Luxembourg et les Kia Ceed et Stonic dans le Hainaut.

Mais s’il est bien une province francophone qui se démarque des autres sur le marché automobile, c’est bien le Brabant wallon. Et pour cause, le Top 15 brabançon est le seul du sud du pays à faire la part belle à la Peugeot 3008, la Volkswagen Polo, l’Audi Q2, la Renault Clio et la Citroën C5.