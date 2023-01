Pour éviter de ressortir un deux-roues encrassé au printemps, Julien, conseiller-vendeur pour le magasin Bicyclic, à Namur, partage quelques conseils.

« Dès qu’on rentre à la maison, la première chose à faire est d’essuyer tout son vélo, détaille-t-il. Ensuite, on huile bien sa chaîne afin qu’elle ne rouille pas. Et pour ceux qui possèdent un petit compresseur à la maison, je les invite à l’utiliser pour retirer l’eau qui stagne sur tous les composants les plus difficiles à atteindre. »

Enfin, dernier conseil : « Il faut toujours essayer de mettre son vélo dans un endroit sec. »

Si l’entretien des vélos musculaires requiert surtout du bon sens, les vélos électriques nécessitent peut-être un peu plus d’attention. Et pour cause, leur batterie craint souvent le froid.

Résistantes à la pluie, les accus peuvent parfois se décharger plus rapidement lorsque les températures baissent fortement. Pour éviter de se retrouver à sec trop tôt, recouvrir la batterie du vélo avec une housse néoprène – qui lui permet de respirer, malgré tout – peut être une bonne solution.