Repenser les aménagements routiers pour «donner du sens» à des morts «absurdes»

Remuant ciel et terre avec la famille de Thomas, Véronique Vincent rencontre les autorités (dont Michel Daerden, l’ex-ministre de l’Équipement) et obtient que tous les ouvrages d’art wallons constitués de deux tabliers parallèles soient désormais équipés d’un caillebotis central.

Drame sur le viaduc d'Onoz: une prise de conscience

« Quand un tel drame survient, ce sont nos fondations qui s’écroulent, insiste la maman de Yannicke. À l’époque, j’étais en colère. Mais j’ai transformé ma peine en quelque chose de positif. Cette initiative m’a permis d’évacuer des choses toxiques en moi. Et tant mieux si notre démarche a pu sauver des vies depuis lors. »

Marquée à vie par le drame de 2008, la Couvinoise avance aujourd’hui avec la certitude que « plus personne ne devrait mourir d’une route mal aménagée ». « Je me rends compte que les ministres et les services publics en charge de nos routes ont un paquet d’arbitrages à faire chaque année, et que ce n’est pas un boulot évident. Je ne les critique pas car je sais qu’ils sont confrontés à des choix compliqués. Mais il est aussi bon de rappeler de temps en temps à quel point il est important d’investir dans des routes toujours plus sûres… Et que faire des économies en coupant la lumière, comme on le fait de nouveau cet hiver, peut aussi avoir des conséquences dramatiques. »