Crevaison sur l’autoroute: voici ce qu’il faut faire pour être indemnisé

Identifier l’origine de la crevaison

La priorité en cas de crevaison est simple : l’automobiliste ou le motard doit identifier l’origine des dégâts provoqués à son véhicule.

Dans le cas où un objet encombrant est en cause, il incombe aux autorités de retrouver l’éventuel véhicule qui aurait perdu son chargement. Charge à ce dernier d’indemniser les personnes lésées.

Toutefois, s’il n’est pas possible de mettre la main sur le « propriétaire » de l’objet encombrant, ou s’il s’agit d’un nid-de-poule par exemple, l’usager peut alors se retourner contre le gestionnaire du réseau routier, le SPW et la Sofico.

Accumuler des preuves

Dès l’instant où un automobiliste (ou un motard) engage la responsabilité d’une institution comme le SPW, celui-ci doit accumuler un maximum de preuves.

« C’est le genre de dossiers pour lesquels la charge de la preuve incombe à la personne qui réclame. Dans un premier temps, il faut un dépôt de plainte, un témoin et un dossier photos. Car effectivement, il faut pouvoir prouver que la responsabilité incombe au SPW, par un manque de prévoyance ou de prévention notamment, expliquait déjà Didier Delattre, du bureau ABCD Assurfinances (P&V) de Quiévrain en début d’année. De manière générale, il faut savoir prouver la faute, le dommage et le lien entre la faute et le dommage. »

Précision importante, surtout dans le cas où prendre des photos peut s’avérer dangereux, comme c’est le cas sur autoroute : « Plus le nombre de sinistrés est important, plus il y a de chances pour qu’il y ait une intervention. »

Se tourner vers sa « garantie pneus »

Enfin, pour ceux qui le désirent et qui en disposent, ils peuvent également faire fonctionner la « garantie pneus » de leur propre assurance. Mais là aussi, tout n’est pas si évident… « En fonction des contrats, il y a un risque de franchise », souligne Didier Delattre.

Et pour les autres ? Si les usagers lésés ne sont pas couverts par ce péril mais qu’ils disposent d’une protection juridique, « cette dernière leur permettrait d’intenter un recours auprès de l’assureur du SPW », glisse encore l’assureur picard. « Ce n’est pas une démarche facile et il faut s’armer de patience. Mais plus le dossier est complet, plus il a de chances d’aboutir. »

Enfin, comme mentionné dans notre article de janvier 2022, les automobilistes lésés qui souhaitent établir leur déclaration sans assistance peuvent suivre la procédure complète mentionnée dans les conditions d’utilisation du site internet de la Sofico.