La grève sur le rail a pris fin dans la nuit de jeudi à vendredi

Les passagers ont dû tenir compte mardi, mercredi et jeudi de ralentissements et suppressions de trains. Mardi, les trois principaux syndicats ont décrété une grève si bien que seul un quart des trains circulaient. Mercredi et jeudi, la grève s’est poursuivie par le syndicat des conducteurs de trains si bien que seul la moitié du trafic était assuré.