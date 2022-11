Wallonie: voici où ont eu lieu les accidents mortels en 2019, 2020 et 2021

Sur la seule année 2021, 55% des décès dénombrés en Wallonie par l’Office belge de la statistique concernaient les conducteurs ou les passagers d’une voiture. Les motards (16%) et les piétons (14%) constituaient alors, comme souvent, les deux autres types d’usagers les plus susceptibles de perdre la vie lors d’un accident grave survenu dans le sud du pays.

326 morts sur les routes en 2022: une augmentation de 16% sur les 9 premiers mois

Mais où ces accidents ont-ils lieu ? Existe-t-il réellement des routes plus accidentogènes ou « mortelles » que d’autres ? Oui, à en croire la géolocalisation des accidents mortels qui ont eu lieu entre 2019 et 2021.

En effet, si l’alcool, la vitesse, la distraction et la fatigue constituent toujours les quatre causes d’accidents les plus fréquentes en Belgique, la qualité des infrastructures routières (signalisation, éclairage,…) et la densité du trafic jouent aussi un rôle important. Ce qui explique, par exemple, qu’entre 15% et 20% des drames se déroulent sur les autoroutes où la vitesse est la plus importante.

« On voit aussi une concentration de points autour de grandes villes comme Charleroi, Liège et Mons, mais de manière générale, c’est toute la Wallonie qui est concernée par ces accidents. C’est bien la preuve qu’ils peuvent avoir lieu n’importe où, même sur une route où l’infrastructure est sûre, à savoir qu’elle permet de pardonner les erreurs des conducteurs », souligne Benoît Godart, le porte-parole de l’Institut Vias.

Alors que le gouvernement wallon (PS-MR-Ecolo) s’est fixé l’objectif de passer sous la barre des 100 décès d’ici 2030 et d’arriver au zéro absolu dès 2050, des aménagements du territoire devraient encore permettre de diminuer le nombre de tués sur la route.

Ainsi, s’il n’est pas possible de mettre un policier à chaque endroit dangereux, « il est toujours possible d’agir plus ou moins rapidement et efficacement via une signalisation adaptée, une réduction de la limitation de vitesse ou encore l’installation de bandes rugueuses », estime Benoît Godart. Histoire notamment que le taux de mortalité lié à l’insécurité routière - qui avoisine actuellement les 54% - passe pour la première fois sous la barre des 50% en Wallonie.