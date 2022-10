50 tués sur nos routes par an à cause du GSM: les chauffeurs de camion 3 fois plus distraits que les automobilistes

"C’est inquiétant quand on sait qu’un conducteur qui fixe l’écran de son GSM pendant cinq petites secondes en roulant à 120 km/h parcourt 160 mètres", déclare Benoît Godart, le porte-parole de Vias. Un chauffeur adoptant cette attitude sera incapable de freiner à temps si un embouteillage se forme devant lui durant ces quelques secondes d’inattention.

Sur 19.169 chauffeurs observés en deux mois, 1 conducteur sur 50 était occupé sur son smartphone ou sur une tablette alors qu’il roulait. Ce qui préoccupe Vias, c’est que dans la moitié des cas observés, l’automobiliste était en train de lire ou d’envoyer un texte. "Parmi les comportements dangereux, lire et rédiger un message est celui qui provoque le plus de risques d’accident", explique le porte-parole. Si téléphoner au volant en ayant son GSM en main double les risques, lire et rédiger un texte multiplient les risques d’accident de 12.

Lors de sa dernière étude sur la distraction au volant en 2013, l’institut de sécurité routière observait 3% des conducteurs occupés en train de téléphone ou d’envoyer un SMS en tenant le GSM en main. Si les chiffres ont légèrement baissé neuf ans plus tard, c’est à la suite de la généralisation du système Bluetooth. Néanmoins, depuis cette généralisation, les conducteurs manipulent beaucoup plus leur smartphone qu’auparavant.

"Contrairement à 2013, le GSM est de plus en plus utilisé pour lire ou envoyer un message ou pour parcourir son écran plutôt que pour téléphoner sans kit mains libres", détaille Benoît Godart.

Cette distraction est responsable d’environ 50 tués et 300 blessés graves par an en Belgique. Soit près de 8% de l’ensemble des tués dans la circulation.

Wallons et Bruxellois, mauvais élèves

Si 2% des automobilistes sont distraits au volant, cela monte à 4% pour les chauffeurs de camionnettes et même à 6% pour les camionneurs. Interpellant pour des véhicules dont la masse importante aggrave les conséquences d’un accident.

En entrant dans le détail des chiffres sur la distraction, on constate que les conducteurs utilisent davantage leur téléphone sur autoroute plutôt qu’en agglomération où les trajets sont moins monotones.

"Les Wallons sont deux fois plus nombreux à utiliser leur GSM au volant que les Flamands. Pour les Bruxellois, c’est même 3 fois plus", ajoute le porte-parole. Et les hommes sont plus accros que les femmes tandis que les jeunes et les 25-64 ans adoptent le même comportement.

Pour que les chiffres diminuent, Vias pointe deux solutions: "Il faut accroître le risque de se faire contrôler, notamment en Wallonie et l’institut espère voir arriver rapidement les caméras qui détectent l’usage du GSM au volant".

Rappelons que depuis le 3 mars 2022, l’usage du téléphone au volant est passé d’une infraction du deuxième au troisième degré. L’amende est donc passée de 116 à 174€.