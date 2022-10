Problèmes sur le rail wallon : Navetteurs.be demande un plan d’action au fédéral

"En de nombreux points du réseau, les voyageurs de la SNCB sont excédés et se sentent abandonnés à leur sort", souligne Navetteurs.be avant d’énoncer une série de cas concrets. Elle dénonce ainsi la suppression de trains matinaux entre Quévy et Mons à six reprises depuis la rentrée, alors que de nombreux jeunes utilisent ce mode de transport pour se rendre à l’école. Plus au nord, les habitants d’Antoing sont quant à eux régulièrement confrontés à des trains au nombre réduit de voitures, les empêchant tout simplement d’embarquer, ajoute l’association.