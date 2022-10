Il sera désormais possible de demander son permis de conduire provisoire en ligne

Dans un premier temps, seuls les permis provisoires sans accompagnateur et d’une validité de 18 mois pourront être délivrés via une demande en ligne. Le but est que, à terme, l’opération soit possible pour tous les types de permis de conduire.

Le SPF souligne que ceux et celles qui entreprennent les démarches en ligne doivent venir eux-mêmes à la commune pour retirer le document, afin de contrôler qu’il soit remis à la bonne personne.

Les demandes en ligne seront accessibles à partir du lundi 17 octobre sur le site internet du SPF Mobilité. Des QR codes liés à ce service seront également disponibles dans les centres d’examen et dans les auto-écoles.