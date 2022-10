Un « speed marathon » en Belgique ce mercredi 5 octobre: attention aux radars!

Après une première édition en mars dernier, la police remet donc le couvert. Durant 24 heures, plus de 100 zones de police veilleront intensivement au respect des limitations de vitesse. Des dispositifs de contrôle seront installés en de nombreux endroits sur l’ensemble du pays, ainsi que sur les autoroutes et les axes secondaires.

Une action de contrôle dont le but est d’encourager les conducteurs à rouler moins vite. Selon la police, les usagers de la route sont encore trop nombreux à sous-estimer les dangers générés par la vitesse excessive, qui constitue l’une des premières causes d’accidents chez nous. En 2021, la vitesse excessive a été la cause de 485 accidents.

Pour rappel, l’édition précédente du "speed marathon" avait débouché sur des "résultats décevants" puisque 3,82% des conducteurs contrôlés roulaient trop vite. Un taux record depuis 2017!

Selon la police fédérale, rouler avec une vitesse adaptée présente plusieurs avantages : cela permet une meilleure vue sur ce qu’il se passe sur la route, la distance de freinage est raccourcie, le risque d’accident baisse et cela permet de diminuer sa consommation de carburant ou électrique.