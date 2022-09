Gilkinet sur la hausse des tarifs SNCB: «les gens doivent ressentir le moins possible l’impact de la situation»

La SNCB souhaite indexer ses tarifs d’une dizaine de pour cent au 1er février 2023, rapportaient samedi L’Echo et De Tijd. En tant que plus grosse consommatrice d’électricité en Belgique, la compagnie ferroviaire est durement touchée par la hausse des coûts de l’énergie. C’est aussi l’un des plus grands employeurs du pays, qui sera donc confronté à une hausse des salaires.