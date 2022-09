Un vol de câbles immobilise les trains entre Charleroi et Walcourt

Un vol de câbles sur la ligne 132 aux abords de la gare de Walcourt a été constaté lundi peu après 18h00. Il perturbe la signalisation et rend impossible la circulation des trains entre Charleroi et Walcourt, a indiqué en soirée Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Les dégâts doivent encore être évalués et le trafic ne reprendra donc pas avant mardi matin au plus tôt.