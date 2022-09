TEC: quasi-gratuité et simplification pour renforcer l’attractivité des bus wallons

Du côté des bus publics wallons (TEC), les détenteurs de la carte familles nombreuses continueront bel et bien de bénéficier d’un tarif réduit. Au moins jusqu’en 2024.

À l’heure actuelle, les familles nombreuses qui sont en mesure de présenter leur carte bénéficient d’une réduction de 20% sur les formules d’abonnements et les tickets Multivoyages.

Jusqu’en 2024

"Et nous avons mis en place une procédure simplifiée sur notre site Internet pour obtenir ce tarif", précise Stéphane Thiery, porte-parole du TEC.

Contrairement à ce qui se trame donc du côté du train, ces réductions ne sont pas appelées à disparaître dans les prochains mois dans les bus wallons.

Au sein du cabinet du ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, on confirme: "Aucune autre modification de tarifs n’est prévue pour cette fin de législature". Soit 2024.

"Cela signifie aussi qu’il n’y aura pas d’indexation des tarifs d’ici la fin de l’année 2024", précise encore Stéphane Thiery.

C’est que l’entreprise publique wallonne de transport en commun vient de mettre en application une toute nouvelle offre tarifaire, à l’attention notamment des étudiants.

Quasi-gratuité

Ainsi, depuis le 1er septembre, le TEC propose des abonnements de quasi-gratuité. "Il s’agit d’une mesure qui figurait en début de législature dans la déclaration de politique régionale", nous explique-t-on au sein du cabinet du ministre Henry. Mais suite à l’actualité récente de la crise des prix de l’énergie, "nous avons voulu accélérer la mise en œuvre de cette mesure de quasi-gratuité ".

Concrètement, trois publics cibles bénéficient depuis le début de ce mois d’un abonnement annuel à 12 euros. "Cela représente donc 1 euro par mois, à condition de prendre l’abonnement annuel", souligne le cabinet.

Groupes ciblés

Le premier groupe ciblé se compose des navetteurs âgés de 18 à 24 ans. "Car ils sont en âge de prendre une décision personnelle quant au mode de transport qu’ils vont désormais utiliser eux-mêmes ", précise le cabinet.

Le second groupe ciblé comprend les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM). "Cela concerne leur famille, précise encore le cabinet. Cela signifie que si les parents sont dans le cas, leurs enfants le sont automatiquement."

Le troisième et dernier groupe ciblé par ses nouveaux abonnements de quasi-gratuité concerne les seniors (65+).

Stéphane Thiery conclut: "L’objectif poursuivi est de simplifier l’offre et de façon plus générale le parcours client", c’est-à-dire depuis sa prise d’information sur le site Internet du TEC jusqu’à son utilisation d’une ligne de bus. "Or, reprend le porte-parole du TEC, cette simplification doit nous permettre d’accroître l’attractivité de nos services et ainsi générer du transport modal, de sorte à pouvoir concurrencer les autres moyens de transport, comme la voiture."