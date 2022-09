Vers une modification des tarifs réduits à la SNCB: une formule «plus simple» et «plus attractive»

Interrogé sur ce sujet dans nos colonnes du 5 septembre, le ministre indiquait souhaiter "aboutir d’ici la fin de l’année"et expliquait vouloir "remettre le train sur les rails avec notre vision Rail 2040".

Il s’agit d’un plan à la fois ambitieux et inédit destiné à booster le train en Belgique et définir la politique en la matière pour les 20 prochaines années, en concertation avec les différents acteurs du secteur. Cette politique nouvelle passe par cinq axes: fluidité du trafic, accessibilité de l’infrastructure, concurrence avec les autres moyens de transport, verdurisation du secteur et interconnexion avec les autres solutions de transport régional.

Familles nombreuses

En termes tarifaires, le ministre avait également indiqué vouloir mettre sur la table une réduction de la TVA "à 0% sur tous les titres de transport". De quoi, notamment, compenser la hausse annoncée des prix de billets de train en février prochain.

Cependant, la Ligue des familles se montre inquiète d’une autre mesure qui se trouve sur la table des négociations du nouveau contrat de gestion et qui pourrait impacter, négativement cette fois, le prix du ticket ferroviaire pour un certain nombre de familles: la suppression du tarif familles nombreuses.

"D’après les contacts pris par la Ligue des familles, l’intention du ministre de la Mobilité et de la SNCB est bien de supprimer le tarif familles nombreuses", annonce ainsi ce jeudi l’organisme.

Selon celui-ci, ce sont "75000 adultes de 26 ans et plus qui disposent d’une carte familles nombreuses en cours de validité"qui seraient concernés par la mesure et "n’auraient donc plus droit, à l’avenir, à ce tarif réduit".

Christophe Cocu, le directeur général de l’organisation, insiste: "Nous continuons de recevoir de plus en plus de demandes pour cette carte, qui reste intéressante pour les familles concernées, surtout dans la situation actuelle d crise énergétique et d’autant plus pour les questions de mobilité".

La Ligue des familles, qui délivre cette carte du côté francophone en Belgique, indique ainsi que 28000 demandes ont été reçues rien qu’au cours de l’année 2021, et que ce chiffre pourrait grimper à 34000 en 2022.

Adaptation des réductions

Contacté par nos soins, le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, explicite la démarche qu’il poursuit actuellement au travers des négociations et nuance le constat posé par la Ligue des familles.

Ainsi, s’il est vrai que ce futur contrat de service public entre l’État fédéral et la SNCB prévoit une réforme fondamentale de la politique tarifaire de la SNCB, en ce compris la suppression du tarif familles nombreuses, celle-ci doit la rendre "plus simple, plus en phase avec l’évolution sociologique des familles et plus attractive, avec l’objectif d’attirer toujours davantage de personnes vers le train", souligne le ministre, lequel indique vouloir, notamment, automatiser le tarif réduit pour le million et demi de jeunes âgés de 26 ans ou moins.

"Ce sera un grand progrès pour la mobilité des familles, y compris monoparentales ou recomposées, qui ne bénéficient pas aujourd’hui des avantages familles nombreuses", précise encore le ministre, qui ajoute que des réductions "au moins équivalentes à celles existant aujourd’hui pour les familles nombreuses"seront proposées.

Nouvelle grille tarifaire

Or, si la Ligue des familles " se réjouit qu’une réduction plus spécifique soit mise en place pour les jeunes", elle relève qu’il n’est "pas acceptable qu’elle se fasse au détriment des familles nombreuses", d’autant que, insiste Christophe Cocu, " il n’y pas encore de politique de remplacement chiffrée, ni de garantie politique là-dessus. On ne sait donc pas ce qui va concrètement remplacer"cette suppression.

Le détail officiel et chiffré des mesures attendues, en ce compris donc les tarifs réduits, devrait être connu d’ici la fin de l’année, objectif affiché par le ministre pour conclure le nouveau contrat de gestion.

"En attendant, les tarifs actuels, et donc celui réservés aux familles nombreuses, restent bien entendu en vigueur", confirme Georges Gilkinet, lequel insiste à son tour: "L’objectif de l’ensemble de ces mesures est d’encore renforcer l’attractivité du train et d’augmenter le nombre de citoyennes et de citoyens qui l’utilisent, d’autant plus dans le contexte de crise énergétique et climatique que nous vivons".

Le changement effectif vers la nouvelle formule est attendu dans le courant de début 2023.