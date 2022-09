Comme pour le vélo non électrique, son utilisation est plus importante en Flandre avec près de 31% d’utilisateurs contre 14% en Wallonie et 19% à Bruxelles. Cependant, c’est à Bruxelles et en Wallonie que les augmentations ont été les plus fortes.

Si le vélo non électrique connaît une hausse moins fulgurante, celle-ci a tout de même progressé de 41 à 45% en deux ans à l’échelle nationale. Bien que son taux d’utilisation reste nettement plus élevé en Flandre (53%) que dans les autres régions, on constate de fortes augmentations en Wallonie, qui passe de 20% à 33%, et à Bruxelles, de 25% à 38%. Celles-ci expliquent la hausse constatée au niveau national.

Toutefois ces augmentations en Wallonie et à Bruxelles résultent essentiellement d’une très forte hausse de l’utilisation occasionnelle du vélo. En effet, l’utilisation fréquente du vélo accuse une baisse de pourcentage (-8% pour 4 jours d’utilisation par semaine) tandis que l’usage occasionnel, de quelques jours par an, présente une augmentation de 16%. Un phénomène qui pourrait être lié à la crise sanitaire, les activités de loisirs à l’extérieur étant encouragées. Dans le même temps, la normalisation du télétravail a également joué un rôle dans la diminution de son usage quotidien, selon le SPF.

Sans surprise, l’usage du vélo électrique augmente avec l’âge tandis que l’utilisation d’un cycle classique diminue au fil des années.

Au niveau national, c’est pour le motif "faire une promenade à vélo"que le vélo non électrique est le plus fréquemment utilisé (84%). Le vélo électrique est quant à lui le plus fréquemment plébiscité pour les courses (79,8%).

Au niveau belge, le vélo électrique ou non, remplace d’abord la voiture dans les déplacements domicile-travail.

Parmi les modes proposés, c’est de loin le vélo électrique (13%) qui recueille le plus de suffrages pour une intention d’achat dans les deux ans. En seconde position, le vélo non électrique recueille 7% des intentions d’achat.