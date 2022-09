"Puisqu’un quart des Wallons a déjà levé le pied pour épargner quelques centaines d’euros annuellement et qu’une grande majorité d’entre eux est convaincue de cet effet, c’est le moment de les informer, de toutes parts, qu’il y a d’autres bénéfices à respecter les limitations de vitesse", martèle l’agence en préambule à sa nouvelle campagne lancée lundi.

Cette dernière est déclinée sous différentes formes, à savoir un spot TV, des informations via l’application Waze, des affiches à bord des bus TEC et dans 260 stations-service notamment, mais également via le site www.leverlepied.be.

Une fois sur la plateforme créée pour l’occasion, l’automobiliste, en introduisant plusieurs données relatives à sa voiture, pourra simuler les économies potentielles liées au respect des limitations de vitesse. Plus que l’aspect pécuniaire, le simulateur indiquera une autre information bien plus importante pour l’AWSR: "Lever le pied c’est surtout épargner 80 vies par an".

La campagne se base sur des statistiques récoltées par l’AWSR depuis le début de l’année 2022. Elles démontrent que 73% des 2.443 Wallons interrogés avouent rouler trop vite. L’analyse va plus loin en soulignant que 63% enfreignent les limitations sur les routes à 70 ou 90 km/h. Ils sont 59% à ne pas respecter la vitesse sur les autoroutes et 48% en agglomération où la vitesse est pourtant limitée à 50 km/h.

L’AWSR rappelle que ces excès de vitesse sont à l’origine d’énormément d’accidents. "Près d’un accident mortel sur 3 est dû à une vitesse excessive ou inadaptée, tandis qu’elle intervient dans 10 à 15% des accidents de la route."

Avec sa nouvelle campagne, l’AWSR encourage les usagers à faire des économies et, ce, à tous les points de vue. "Finalement, peu importe pourquoi les Wallons décident de respecter les limitations de vitesse. L’important c’est l’impact de ce comportement: épargner ensemble 80 vies par an", conclut l’agence.