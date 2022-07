Un automobiliste sur trois limite sa vitesse sur l’autoroute à cause... du prix du carburant

Selon Vias, un conducteur sur sept estime que le prix du carburant est un facteur déterminant dans son comportement de déplacement.

Un conducteur sur cinq a déjà "changé d’avis" à la station-service à cause du prix trop élevé. La tendance est plus élevée en Wallonie (26%) et à Bruxelles (27%) qu’en Flandre (14%).

Vias note également que deux conducteurs sur trois ont adapté leur comportement ou comptent le modifier si les prix du carburant restent aussi élevés qu’actuellement: utilisation limitée de la voiture (35%), diminution du nombre de déplacements (28%) et utilisation d’un autre mode de transport (14%).

En revanche, 62% des conducteurs utilisant une voiture de société disent ne pas être influencés par les fluctuations du prix du carburant. Seuls 41% de ceux qui ne disposent pas d’un tel véhicule affirment ne pas être touchés.

Le style de conduite de 61% des conducteurs belges se modifie avec la hausse des prix du carburant: relâchement de la pédale d’accélérateur (42%), passage anticipatif à la vitesse supérieure (38%) ou utilisation plus fréquente du régulateur de vitesse (26%).

Enfin, si un automobiliste sur trois déclare conduire plus lentement sur l’autoroute, Vias constate une différence significative entre les conducteurs wallons (41%) et les conducteurs flamands (28%).