Une journée à Saint-Aubin pour découvrir la mobilité douce - «Un bien fou! C’est génial»

Sur la place, un circuit a été tracé et les participants peuvent tester les différents types de deux-roues: des monocycles, des trottinettes, des vélos électriques et des vélos cargo.

Un vélo à smoothie

Sous une tonnelle, la maison des jeunes a placé son vélo smoothie. Il s’agit d’une bicyclette constituée uniquement de matériaux de récupération et préparée par le Repair Café. L’animateur tourne le pédalier et le mécanisme entraîne le fonctionnement d’un blender, de récupération lui aussi, capable de préparer du smoothie.

"Et nous avons même prévu de nous en servir pour recharger les smartphones", précise notre interlocuteur.

Plusieurs associations actives dans la mobilité douce, dont les "chemins du rail", "Je pédale pour ma forme" et "Mobilesem" étaient présentes. Ainsi, il était possible de venir réparer son vélo ou de le customiser. Les participants qui le souhaitaient ont également reçu des sonnettes et des autocollants.

Les plus courageux ont parcouru les circuits de 25 et 35 km préparés par Bernard Famérée et Michel Bierge, des passionnés de cyclisme qui ont été recrutés comme coachs lors du lancement du projet "Je pédale pour ma forme" par le Groupe d’Action Locale en 2018. Depuis, l’initiative est devenue communale.

Bernard Fameree roule 10000 km par an, notamment avec le club cyclo de Mettet. Mais c’est à Florennes qu’il prodigue ses conseils.

"Beaucoup de gens reconnaissent que ce n’est pas gai de rouler seul, constate-t-il. Alors, nous les réunissons en un groupe avec un objectif: être capable de rouler 30 kilomètres après huit séances d’entraînement ".

Le développement des vélos électriques a contraint les organisateurs à scinder le groupe en deux: Bernard prend en charge les possesseurs de vélos classiques et Michel les vélos électriques. Les entraînements reprendront le dernier mardi d’août.

"Momo", de la maison des jeunes de Florennes, avait abandonné le vélo pendant trente ans. Mais ce samedi, elle a décidé de reprendre le guidon en effectuant la balade à vélo lors d’un parcours de 25 km à travers Clermont, Philippeville et même Samart.

Au retour, elle était essoufflée, mais surtout heureuse de l’expérience: "C’est génial parce que ça fait travailler les muscles, et en plus au grand air! Quel bonheur!" Manifestement, la petite reine a une nouvelle adepte.