Météo : un début de congé d’automne emmitouflé dans les nuages

La journée de lundi débutera sous un soleil voilé, voire par de la grisaille dans certaines régions, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, la couche nuageuse s’épaissira depuis le sud-ouest avant l’arrivée d’une zone de pluie en fin d’après-midi. Les maxima atteindront 11 ou 12°C en Ardenne et 14 ou 15°C en plaine.

Dans le courant de la soirée et en première partie de nuit, le temps sera encore très nuageux et pluvieux. En seconde partie de nuit, le temps deviendra plus sec avec parfois de timides éclaircies. Les minima seront compris entre 6 à 7°C en Ardenne et 11°C à la mer.

Mardi, la nébulosité sera variable à abondante. Le temps sera instable avec des averses, entrecoupées d’éclaircies. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Vers la fin de l’après-midi, un temps plus sec est prévu. Les maxima s’échelonneront entre 10 et 14°C. Le vent sera modéré à parfois assez fort avec des rafales jusqu’à 50 km/h.