La journée de vendredi se passera sous la pluie, partout en Belgique. Tout le territoire est placé en alerte jaune jusqu'à 18h, et les provinces de Liège, Namur et Luxembourg le sont jusqu'à samedi matin.

L'Institut royal météorologique (IRM) indique que les cumuls pourront dépasser 25 litres/mètre carré en plusieurs endroits et même atteindre 30 à 35l/m2 localement.

Les maxima varieront de 13 à 17°.

Par ailleurs, le SPF Intérieur a décidé d'activer temporairement le numéro 1722 à la suite d'un avertissement de mauvais temps lancé vendredi matin par l'Institut royal météorologique (IRM).

Le 1722 a pour but d'éviter que les numéros d'urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger".

Quel temps ce week-end ?

Samedi, le temps sera variable et venteux avec de nombreux nuages et des périodes de pluie ou des averses. Les maxima se situeront entre 11 et 16° et le vent pourra être assez fort, avec des rafales jusqu'à 70 km/h.

La journée de dimanche sera un peu plus sereine, la matinée sera nuageuse, mais l'après-midi accueillera des éclaircies de plus en plus nombreuses. Il faudra cependant attendre la soirée pour avoir un temps totalement sec. Les maxima seront compris entre 9 et 15°, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur sud-ouest.

La semaine prochaine débutera sous un temps calme et ensoleillé, avant que le ciel ne se charge en cours d'après-midi.