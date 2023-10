Quelle est cette teinte blanchâtre dans le ciel? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Bonjour Pierre, en effet le ciel paraissait parfois blanchâtre surtout ce matin et ceci est du aux particules de sable en haute altitude venant du Sahara. Elles sont aspirées par ce flux de sud et l’air assez chaud remontant d’Afrique du nord. Ce sable contourne l’anticyclone pour se retrouver sur l’Europe de l’ouest et notamment le Bénélux. Les concentrations restent raisonnables mais il faudra craindre quelques dépôts jeudi après le passage de la perturbation et donc les pluies qui plaqueront ces particules au sol et notamment sur les véhicules. Une nouvelle poussée d’air doux est prévue vendredi avant le retour de températures automnales pour le week-end et l’incursion d’air nettement plus frais.